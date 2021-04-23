Приорбанк меняет условия обслуживания физических лиц: с 1 мая вступает в силу новая редакция Общих условий банковского обслуживания физических лиц в Приорбанке. И, оказывается, теперь банк не несет ответственность за все, что вы положите в арендуемую банковскую ячейку, отмечает InfoBank.





Вот прямая ссылка на договор. Журналисты нашли и другие интересные пункты на его 110 страницах. Например, что банк имеет право вести аудиозапись и видеонаблюдение без уведомления клиента, или передавать сторонним банкам информацию о клиенте.





Любопытным оказался пункт 1.7: в нем прямо говорится, что банк не несет ответственности за то, что вы будете хранить в арендуемой ячейке.





Известно, что уже не первый раз из ячеек беларуских банков пропадают ценности — после чего клиенты не могут добиться компенсации. Так, недавно стало известно, что клиенты ОАО «Паритетбанк» судятся с ним из-за денег, похищенных из банковских ячеек. Речь идёт о сумме в 660 тысяч долларов, пишет « Еврорадио ».





Наша Ніва », ссылаясь на свои источники, сообщает, что история с похищением произошла задолго до перехода банка в частные руки, примерно четыре года назад. По версии информатора НН, работница банка помогла своему парню вскрыть банковские ячейки. Когда об этом рассказали арендаторам, один из них сказал, что хранил там 600 тысяч долларов. Пресс-служба Нацбанка подтверждает, что инцидент с пропажей средств из ячеек Паритетбанка имел место. Но развёрнутых комментариев также не даёт.





Летом прошлого года шуму наделало изъятие средств из ячеек в Белгазпромбанке, в котором силовики проводили обыски и задержали нескольких топ-менеджеров, а монетарные власти страны ввели временную администрацию. Недавно выяснилось, что некоторые клиенты так и не смогли вернуть средства, которые хранились в ячейках банка.