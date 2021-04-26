Эксперт: рубль будет укрепляться





Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.





- Если говорить о событиях на внешних валютных рынках за прошедшую неделю, то стоит отметить укрепление европейской валюты. Пара евро/доллар выросла с 1,1970 до 1,2050, или на 0,7%.





Российский рубль укрепился к доллару и при этом практически не изменился к евро.





Доллар в России подешевел с 75,6 до 75,1 российского рубля, или на 0,6%.





Евро, несмотря на колебания к российскому рублю в течение недели, остался к концу пятидневки на уровне 90,5.





Если говорить о белорусском рубле, то он укрепился сразу к трем иностранным валютам. Доллар за неделю подешевел на 1,07%. Евро снизился на 0,4%. Российский рубль подешевел на 0,51%.





В результате стоимость валютной корзины снизилась на 0,66%. Это третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. Это укрепление, вероятнее всего, можно объяснить потребностью предприятий в белорусских рублях для уплаты налогов.





Кстати говоря, в середине недели российский рубль успел обновить минимумы с начала года. А к концу недели все три иностранные валюты оказались дешевле, чем были в начале текущего года. Такая ситуация в последний раз наблюдалась во второй половине января.





На начавшейся неделе белорусский рубль, вероятно, продолжит свое укрепление.





Доллар может подешеветь до 2,54 белорусского рубля.





Евро может снизиться до 3,08 белорусского рубля.





А российский рубль может подешеветь до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.







