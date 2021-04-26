Эксперт: рубль будет укрепляться
Как завершится апрель на валютном рынке? На минувшей неделе в Беларуси наблюдалось снижение трех основных иностранных валют. А белорусский рубль продолжил укрепляться к валютной корзине. Каких цен на валюту ждать на этой неделе?
Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.
- Если говорить о событиях на внешних валютных рынках за прошедшую неделю, то стоит отметить укрепление европейской валюты. Пара евро/доллар выросла с 1,1970 до 1,2050, или на 0,7%.
Российский рубль укрепился к доллару и при этом практически не изменился к евро.
Доллар в России подешевел с 75,6 до 75,1 российского рубля, или на 0,6%.
Евро, несмотря на колебания к российскому рублю в течение недели, остался к концу пятидневки на уровне 90,5.
Если говорить о белорусском рубле, то он укрепился сразу к трем иностранным валютам. Доллар за неделю подешевел на 1,07%. Евро снизился на 0,4%. Российский рубль подешевел на 0,51%.
В результате стоимость валютной корзины снизилась на 0,66%. Это третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. Это укрепление, вероятнее всего, можно объяснить потребностью предприятий в белорусских рублях для уплаты налогов.
Кстати говоря, в середине недели российский рубль успел обновить минимумы с начала года. А к концу недели все три иностранные валюты оказались дешевле, чем были в начале текущего года. Такая ситуация в последний раз наблюдалась во второй половине января.
На начавшейся неделе белорусский рубль, вероятно, продолжит свое укрепление.
Доллар может подешеветь до 2,54 белорусского рубля.
Евро может снизиться до 3,08 белорусского рубля.
А российский рубль может подешеветь до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.
10:27 26/04/2021
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