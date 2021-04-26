Что будет с курсами валют на этой неделе – прогноз аналитика

Купюры долларов США и евро. Фото: belmir.by





Своим анализом и прогнозом с belmir.by поделился Сергей Лысаков, руководитель информационно-аналитического центра компании TeleTrade:





– Политическая напряженность вокруг востока Украины значительно спала. Россия вывела значительную часть войск, сконцентрированную вокруг. Ожидавшиеся резкие действия с ее стороны также не последовали. Владимир Путин даже не упомянул Украину в ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 22 апреля. Российский рубль отреагировал существенным укреплением, опустившись ниже уровня 75 рублей за единицу американской валюты.





В то же время в своем послании парламенту российский президент неожиданно затронул тему «подготовки покушения» на Александра Лукашенко, выразив последнему свою поддержку. На прошедшей неделе он также встретился с г-ном Лукашенко. Они обсудили вопросы экономического сотрудничества. Однако, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, вопросы объединения двух государств на повестке дня не стояли и не обсуждались, равно как и размещения военной базы на территории Беларуси. Не последовало и каких-либо заявлений о предоставлении кредитов, в которых республика сильно нуждается.





В целом, деэскалация напряжения вокруг Украины позволила участникам рынка как минимум выдохнуть. Хотя нервозная обстановка сохраняется, и говорить о стабилизации геополитической ситуации здесь пока рано.





Между тем глава ФРС США Джером Пауэлл проявил слабину, ответив в письме сенатору от Филадельфии, что ФРС не позволит неконтролируемый рост инфляции существенно выше целевого уровня в 2 процента. Американский регулятор также готов сворачивать программу количественного смягчения «значительно раньше», чем речь зайдет о повышении процентных ставок. Рынок расценивает, что ФРС может свернуть программы вливания ликвидности на рынок уже в первой половине 2022 года.





Аналогичных заявлений об ужесточении денежно-кредитной политики ждали и от Европейского центрального банка, заседание которого прошло на прошлой неделе. Особенно после того, как Банк Канады прямо заявил о снижении объемов выкупа облигаций на четверть, ужесточив монетарную политику. Однако ЕЦБ даже не обозначил возможные сроки и условия возможного окончания ультрамягкой денежной политики, чем способствовал снижению курса единой европейской валюты.





Но и американский доллар пока не спешит укрепляться на фоне падения доходностей по десятилетним облигациям до 1,54 процента. Заявление американского президента Джо Байдена о намерении повысить вдвое налог на прирост капитала до 39,6 процента способствовало существенным распродажам на криптовалютном рынке, где курс биткойна провалился ниже 49 тысяч долларов за монету. Вполне возможно, эти деньги могли быть вложены на долговом рынке. Поэтому курс доллара в целом не отреагировал на снижение доходности американских облигаций.





Банк России повысил ключевую ставку до 5,0 процента, одновременно повысив прогноз по инфляции до 4,7 – 5,2 процента в 2021 году. Российский рубль позитивно отреагировал на намерение Банка России ускоренно перейти к нейтральной денежно-кредитной политике. Средняя ключевая ставка прогнозируется на уровне 5 – 5,8 процента до конца 2021 года. Повышение ставки российским регулятором произошло фактически спустя неделю после того как белорусский повысил ставку рефинансирования на 75 пунктов до 8,5 процента, также указав на инфляционное давление.





Из значимых событий в Беларуси стоит отметить, что с 9 июля Нацбанк по согласованию с правительством получит право вводить ограничения на валютном рынке на срок до 1 года. При этом основания для введения подобных ограничений довольно широкие.





На текущей неделе наиболее вероятно коррекционное движение американского доллара в сторону укрепления – как на мировом, так и на местном рынке. Стоит ожидать колебаний курса к белорусскому рублю в диапазоне 2,5500 – 2,5800.





Евро в ближайшие дни достаточно трудно будет преодолеть отметку в 1,21 к американскому доллару. Более вероятно снижение. В том числе по отношению к белорусскому рублю, до отметок 3,0660 – 3,0800.





От курса российского рубля, который после укрепления во второй половине дня в пятницу уже начал падать к доллару, на наступившей неделе можно ожидать некоторой стабилизации к белорусскому рублю в диапазоне 0,0330 – 0,0341.