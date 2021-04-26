Продажи электромобилей в ЕС выросли на 59%





На данный момент на долю электрокаров приходится около 6% всего автомобильного рынка ЕС. Самый большой интерес к электромобилям демонстрируют жители Германии и Италии, пишет Оfficelife.media. В этих странах спрос на такие машины вырос на 149% и 145,6% соответственно. Кроме того, именно Германия, где в первом квартале продано почти 65 тыс. электромобилей, остается крупнейшим рынком сбыта машин с электрическим двигателем. Электрокары здесь покупают в два раза чаще, чем в соседней Франции, граждане которой приобрели 30,5 тыс. электромобилей. Этот показатель тоже впечатляет, так как превышает на 17,5% прошлогодний.





К слову, покинувшая ЕС Великобритания опережает Францию по покупке авто с электродвигателями. Здесь продажи выросли на 74%, в итоге продано около 32 тыс. электрокаров.





Продажи дизельных моделей автомобилей в ЕС в первом квартале снизились на 20%, а бензиновых — на 17%.





Все больше автопроизводителей заявляют, что переходят на производство электрокаров. К 2025 году Volvo заменит машины с двигателями внутреннего сгорания на гибриды и электромобили, а британская марка Jaguar переведет на электрическую тягу все новые модели. На производство электрокаров в ближайшие лет 10 планирует переключиться и немецкая Audi. А Ford к 2030 году уберет из своей европейской модельной линейки автомобили с двигателями внутреннего сгорания.



