Гродненская «табачка» стал крупнейшим налогоплательщиком области в первом квартале
Гродненская табачная фабрика «Неман» заплатила в Гродненской области наибольшую сумму обязательных платежей по итогам января-марта текущего года.
Фото: rgazeta.by
По информации ИМНС по Гродненской области, в лидерах также «Гродноэнерго», Гродненский ликеро-водочный завод и «Лидское пиво», пишет Ежедневник.
Всего 12 бюджетообразующих организаций области в январе-марте 2021 года уплатили в бюджет 337,2 млн. руб. или 52,4% доходов консолидированного бюджета (за январь-март 2020 года – 48,0%).
В структуре уплаченных платежей данными плательщиками значительную долю занимают акцизы – 65,9% (222,1 млн. руб.) и налог на добавленную стоимость – 25,6% (86,4 млн. руб.).
07:58 26/04/2021
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