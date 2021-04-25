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Гродненская «табачка» стал крупнейшим налогоплательщиком области в первом квартале

Гродненская табачная фабрика «Неман» заплатила в Гродненской области наибольшую сумму обязательных платежей по итогам января-марта текущего года.

Фото: rgazeta.by

По информации  ИМНС по Гродненской области, в лидерах также «Гродноэнерго», Гродненский ликеро-водочный завод и «Лидское пиво», пишет Ежедневник.  

Всего 12 бюджетообразующих организаций области в январе-марте 2021 года уплатили в бюджет 337,2 млн. руб. или 52,4%  доходов консолидированного бюджета (за январь-март 2020 года – 48,0%). 

В структуре уплаченных платежей данными плательщиками значительную долю занимают акцизы – 65,9% (222,1 млн. руб.) и налог на добавленную стоимость – 25,6% (86,4 млн. руб.).  
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