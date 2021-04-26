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Минэкономики Беларуси прогнозирует рост ВВП на 1,8% в I полугодии

Самый большой вклад в экономику по-прежнему вносит промышленность (и не только нефтепереработка и добыча калийных удобрений), но и производство машин, оборудования, вычислительной техники.


Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 1,8% в первом полугодии. Об этом в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

По его словам, пишет Sputnik, в первом квартале ВВП страны вырос на 0,9%.


"Отрадно, что самый большой вклад внесла промышленность, при этом не только наши традиционные сырьевые отрасли (нефтепереработка и калийные удобрения), но и производство машин, оборудования, вычислительной техники. Конечно, не все отрасли сработали так хорошо. Есть трудности в строительстве в связи с холодной зимой, однако темпы ввода жилья выше, чем в прошлом году. Уже введена почти треть жилья с господдержкой, запланированного на год. Сельское хозяйство еще не набрало нужные темпы роста. Пока проседают услуги", - сказал Дмитрий Ярошевич.

Он сказал, что на второй квартал Минэкономики смотрит с оптимизмом.

"Во-первых, выравниваются условия ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом, мы рассчитываем, что услуги будут вносить положительный вклад в рост ВВП. Кроме того, заработают наши инструменты поддержки: с мая вступает в силу указ по экспорту. Наша оценка полугодия на данный момент - рост ВВП на 1,8%", – заявил замминистра.

По его словам уменьшилась долговая нагрузка не предприятия, улучшились финансовые результаты по сравнению с прошлым годом, повысился объем прибыли.

Говоря о прогнозах по уровню инфляции, Дмитрий Ярошевич отметил, что в прошлом году Всемирный банк, Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития предрекали падение примерно белорусской экономики примерно на 3%. "Но мы завершили 2020 год с приростом на 2,9%", – отметил замминистра.

Вместе с тем он подчеркнул, что к прогнозам на этот год относится с осторожностью, поскольку очень высокая неопределенность ситуации с мировой экономикой. По его словам, уже в марте инфляция в Беларуси замедлилась. "Веских оснований пересматривать прогнозы социально-экономического развития страны мы не усматриваем", – подчеркнул Дмитрий Ярошевич.
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