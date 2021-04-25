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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Более половины россиян поддерживают введение продуктовых карточек для малоимущих

Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора "Левада-центра" Денис Волков, 54% россиян поддерживают такое решение и 39% не поддерживают, оставшиеся ответить затруднились.

«Большинство тех, кто за введение продуктовых карточек, объясняют свою точку зрения тем, что в стране много бедных, и государство должно им помогать. Другие опрошенные считают, что людям сейчас не хватает денег, а продуктовые карточки станут хоть какой-то помощью народу и облегчат жизнь», — рассказал социолог.

Что касается негативного отношения, по словам Д.Волкова, «у каждого пятого россиянина это вызывает негативные ассоциации с экономическим кризисом 1990-х годов, военным временем или блокадой». «18% считают, что лучше дать деньгами. Каждый десятый опасается, что это приведет к спекуляциям, 7% думают, что вместо этого лучше поднимать экономику», — заключил социолог.
В феврале 2021 года в Общественной палате по развитию агропромышленного комплекса предложили ввести продуктовые сертификаты (продуктовые карточки) для малоимущих. Перечислять гражданам деньги на продукты призывали и в Минпромторге, также подумать над сертификатами на продукты для бедных предложил и президент Владимир Путин.
thinktanks.by
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