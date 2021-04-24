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Разрыв в зарплатах айтишников и парикмахеров — в 11 раз

Разрыв в зарплатах между самой высокооплачиваемой и самой низкооплачиваемой профессией в Беларуси составляет 11 раз. По статистике, в марте лучше всего оплачивался труд IT-специалистов, в среднем они получали 7,3 тысячи рублей. А хуже всего платили парикмахерам, в среднем всего 665 рублей.

Разрыв в зарплатах айтишников и парикмахеров — в 11 раз
Стрижка в Минске / citydog.by
В пятёрку наиболее высокооплачиваемых по итогам марта, кроме айтишников, входят работники воздушного транспорта (2,5 тысячи рублей), химической промышленности (2,2 тысячи), горнодобывающей промышленности (2,1 тысячи), нефтепереработки (2,09 тысячи), передает Еврорадио.

Самая низкая зарплата, кроме парикмахеров, у творческих работников (732,5 рубля), работников библиотек, музеев, архивов (744 рубля), социальных работников (777,9 рубля). Такими данными делится Национальный статистический комитет.
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