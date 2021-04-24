Разрыв в зарплатах айтишников и парикмахеров — в 11 раз

Разрыв в зарплатах между самой высокооплачиваемой и самой низкооплачиваемой профессией в Беларуси составляет 11 раз. По статистике, в марте лучше всего оплачивался труд IT-специалистов, в среднем они получали 7,3 тысячи рублей. А хуже всего платили парикмахерам, в среднем всего 665 рублей.

Стрижка в Минске / citydog.by