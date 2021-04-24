Государственная ювелирная сеть резко сократила дивиденды





Выручка компании выросла с 42,3 млн до 45,1 млн рублей. Чистая прибыль тоже: с 3,8 млн до 5,2 млн. Почему дивиденды снижены, неизвестно, пишет Office Life.





Согласно реестру, у компании 69 магазинов. В том числе один новый зарегистрирован в 2021 году в Жодино. «Белювелирторг» — это сбытовая сеть государственного ювелирного «Кристалл-Холдинга».