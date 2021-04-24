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Государственная ювелирная сеть резко сократила дивиденды

ОАО «Белювелирторг» выплачивает в этом году дивиденды примерно на 278 тыс. рублей. Это значительно меньше, чем годом ранее (832,7 тыс.).


Выручка компании выросла с 42,3 млн до 45,1 млн рублей. Чистая прибыль тоже: с 3,8 млн до 5,2 млн. Почему дивиденды снижены, неизвестно, пишет Office Life.

Согласно реестру, у компании 69 магазинов. В том числе один новый зарегистрирован в 2021 году в Жодино. «Белювелирторг» — это сбытовая сеть государственного ювелирного «Кристалл-Холдинга».
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