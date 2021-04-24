Владимир Гаркун / СТВ





"В приоритете стоит не торговля зерном, а переработать это зерно через животноводство, получили продукцию животноводства и реализовали с добавленной стоимостью (сыры, молоко, мясо, масло). Поэтому в последнее время мы увидели, что начинается вывоз зерна. Мы ввели трехмесячный запрет, чтобы обеспечить свое поголовье и получить ту продукцию, которую мы планировали", — сказал замминистра.





Гаркун замечает, передает Еврорадио, что на мировом рынке белорусское зерно дешевле (правда, говорит "наверное"), поэтому "есть интерес его купить". Казалось бы, самый подходящий момент для того, чтобы зарабатывать, да ещё и цены можно было бы поднять! Однако, вероятно, и для продажи, и для производства зерна в Беларуси не хватает. "Поэтому чтобы мы не вели торг именно зерном, [мы ввели запрет], — продолжает Гаркун. — Мы считаем, что при получении продукции животноводства мы для республики получим большую выгоду".





Почему бы не получить выгоду и от продажи зерна, и он получения продукции животноводства? Этого вопроса чиновнику в эфире программы "Неделя" на СТВ не задали.