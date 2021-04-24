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На Минском моторном заводе появился промышленный компьютерный томограф

На Минском моторном заводе появился промышленный компьютерный томограф Минский моторный завод получил лицензию МЧС на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.


Благодаря этому начаты сертифицированные работы на промышленном компьютерном томографе – современном высокотехнологичном оборудовании, не имеющем аналогов в Беларуси, пишет belmarket.by.

Промышленный компьютерный томограф v/tome/x c450 немецкого производства обеспечивает уникальные возможности, которые не предоставляет ни одна другая технология. С его помощью посредством сканирования рентгеновским излучением можно производить внутренние и внешние измерения в режиме неразрушающего контроля.

Также специалисты «просвечивают» на промышленном томографе любые детали и комплектующие для устранения и предупреждения различных дефектов. Так, проводятся осмотр гильз на наличие и характер трещин, топливных насосов на наличие дефектов литейного характера, метрологические измерения ответственных внутренних зон и сравнение их с чертежами.

Эти работы имеют огромное значение для повышения качества и конкурентоспособности двигателей ММЗ, существенно укорачивают по времени технологические процессы, сообщает пресс-служба ОАО «ММЗ».
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