"Контроль за ввозом на территорию Республики Беларусь запрещенных товаров через:





таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) осуществляется таможенными органами;





белорусско-российский участок Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в рамках проведения специальных мероприятий мобильными подразделениями таможенных органов, органов внутренних дел, органов пограничной службы, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, подчиненных ему государственных организаций, органов государственной ветеринарной службы", - говорится в документе.





Отмечается, что контроль за реализацией на территории Беларуси запрещенных товаров осуществляется министерством антимонопольного регулирования и торговли, министерством по налогам и сборам и его территориальными органами, подразделениями Государственного комитета по стандартизации, министерства здравоохранения, облисполкомов (Минского горисполкома).





Документ принят на основании указа президента Беларуси от 30 марта 2021 года № 128 "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.





Ограничительные меры введены "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа". Под санкции попали товары компаний LIQUI MOLY, ŠKODA и BEIERSDORF, которой, в частности, принадлежит торговая марка NIVEA.





В случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь они будут подлежать обратному вывозу. Торговле будут выдавать предписание на запрет реализации санкционных товаров. При этом имеющиеся остатки продукции можно будет реализовать.





Постановление не распространяется товары, ввозимые для личного пользования.





Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа. Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.





Ранее компании Liqui Moly, Škoda и Nivea отказались спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, который планировали провести в Минске совместно с Ригой.





Как сообщалось, решением Международной федерации хоккея (IIHF) Латвия утверждена единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года. Ранее планировалось, что мировое первенство состоится в Риге и Минске, но 18 января IIHF лишила Минск этого права. "Совет IIHF сослался на непрекращающиеся проблемы, связанные с COVID-19, а также на различные технические причины, по которым он решил провести турнир в одном городе", - отметили в Международной федерации хоккея. Матчи турнира пройдут в столице Латвии, на "Арене Риге" и Олимпийском центре, с 21 мая по 6 июня текущего года.







