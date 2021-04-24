Станиславом Богданкевичем о ситуации с валютой в Беларуси. В Беларуси с 9 июля введут новшества по валютным регулированию и контролю. Власти смогут вводить валютные ограничения, в том числе устанавливать запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций. Сайт Charter97 поговорил с экс-главой Нацбанкао ситуации с валютой в Беларуси.





– Какие именно ограничения по валюте могут ввести банки с подачи Нацбанка Беларуси? Насколько широк этот инструментарий?





– В нашей стране власти могут ввести любые ограничения. У нас законы не действуют, поэтому могут дать команду, чтобы все деньги, которые снимают граждане со своего банковского счета, выдавались в рублях, вместо валюты. Возможно, на какое-то время установят лимит на выдачу собственных денег с банка. Скажем, лежит там 5 тысяч долларов, а можно забирать только 100 долларов в месяц. Власть может сделать все что угодно, чтобы не допустить падение валютного курса. Человек должен понимать, что если он держит деньги в банке, то власть может воспользоваться этими средствами.





– Как эти меры могут отразиться на банках, предприятиях и физических лицах в Беларуси?





– Я полагаю, что ничего хорошего не светит, никакому субъекту. Идет недоверие к банковской системе. Понимаете, может быть такая ситуация, что вы имеете какую-то сумму на счету, но власть ограничит вас, и вы не сможете использовать свои сбережения в полном объеме, а только часть. Однако население может заранее снять эти деньги, не дожидаясь ухудшения ситуации.





– Почему власти пошли на такие меры именно сейчас?





– Они еще не пошли, указ предполагает, что будет дальше. Нелегитимная и неизбранная власть ожидает ухудшения экономической и политической ситуации в стране, поэтому, естественно, думает, как себя защитить. Мы видим, как на улице бегает ОМОН с оружием и дубинками, теперь в банках власть пытается себя защитить финансовыми методами. Это все свидетельство того, что не все хорошо в нашем государстве, в том числе и в экономике.





– Новые санкции США приведут к тому, что некоторым белорусским предприятиям, в первую очередь из сферы нефтепереработки, станет невозможно использовать доллары в расчетах за продукцию. Насколько серьезным может быть дефицит валюты в финансовой системе Беларуси? Могут ли меры по валютному регулированию быть вызваны ожиданием этого дефицита?





– И власти, и предприятия, и граждане могут испытывать дефицит валюты, особенно те, кому нужно погашать задолженность по валютным кредитам. Вполне ожидаемо, что если идет сокращение эффективности экономики, валового продукта, не увеличивается экспорт, то будет тот или иной дефолт. Все это может привести к тому, что белорусские предприятия не смогут платить по своим долгам.





В стране экономический и политический кризис, народ не доверяет нелегитимной власти. Еще до этого указа я предполагал, что без всяких новшеств просто позовут Каллаура на ковер, и он будет выполнять любые указания. Нет в Беларуси правовых основ, ни в одной области. У нас отсутствует личная и финансовая свобода, а также права человек.





Власть может установить, чтобы валюта выплачивалась в рублях по назначенному курсу. Любая возможность произвола может быть в нашей экономике, и это понимают субъекты хозяйственности в Беларуси, иностранные инвесторы, покупатели.





Я не думаю, что будет обвальное падение курса, возможно, он укрепится на какое-то время, потому что у населения и предприятий нет рублевых запасов. Следовательно, курс может удерживаться, потому что нужно чем-то расплатиться за валюту. Чтобы купить доллары необходимы рубли, а если их нет, то получаем стабильность курса, но это удержание базируется не на здоровой и эффективной основе. Такая основа – падение в нищету.





– В марте 2021 года депозиты физических лиц в иностранной валюте уменьшились еще на 90 миллионов долларов. Почему белорусы продолжают забирать валюту с вкладов?





– В общем, это то, о чем мы с вами говорим – недоверие к власти, желание сохранить свои накопления под подушкой. Это нормальное желание в условиях политического и экономического кризиса. Вдруг завтра власть даст команду не выдавать гражданам доллары, евро и российские рубли с их счетов в банке. Что дальше делать?





Хочу заметить, что когда говорят, что белорусы погибнут – это неправда. У нас есть участки земли, бульба, грибы, умение варить самогон, которое осталось с партизанских времен. Выживем и постепенно восстановим экономику и политическую структуру. Весь этот произвол и рецессия уйдет в прошлое, вечно так не бывает. Мы, старые, будем уходить, а молодежь будет творить, создавать новую, правовую и цивилизованную Беларусь. Мне 83 года и я считаю, что мы движемся к лучшему, а не худшему. Подъем будет.





– Как вы считаете, продолжиться ли динамика снижения вкладов в иностранной валюте и к чему это может привести?





– Я бы сказал так, что в краткосрочном отрезке времени это приведет к понижению уровня жизни. При этом помните, у нас еще есть 6 резервных миллиардов валюты, запасы товарной массы на складах предприятий, талантливый белорусский народ, есть хорошие кадры. Не все так страшно.





Со снижением очень трудно угадать, потому что очень много рычагов влияет на состояние экономики и политики. Можно только предвидеть дальнейшую рецессию, снижение уровня жизни, понижение производства, значительный рост цен на потребительском рынке. Все это ухудшает психику и уровень нашего благосостояния. Зарплату получаем ту же, а чтобы купить буханку хлеба, кусок мяса или сахар, нужно тратить больше. Идет ухудшение уровня жизни, и мы можем только удивляться, как быстро растут цены. Никакими административными указами рост цен не остановишь, а если временно и сделаешь это, то будет обвальное падение на рынке. Это бывало уже у нас.





Если говорить о революции, то ее обычно делают более зажиточные люди, когда они совсем дошли до ручки. В основном на самые радикальные меры готовы не самые голодные, а люди, которые уже стали достойно жить, но хотят лучше. Наш народ образованный, и он видит, что есть такая возможность. Мы сами по себе ведь не хуже по интеллекту тех же поляков. Почему у них пенсия 1600 рублей, а у нас 400? Мы задумываемся об этом. Мы образованные, грамотные, но в целом живем плохо.





– Что делать рядовым белорусам в ситуации дефицита валюты и валютного шока?





– Мой совет – заранее думать. Быть политически грамотным, анализировать, предвидеть, активно участвовать в общественно-политической жизни. Это нужно делать. Видите, что государство не сохранит ваши сбережения, то заранее заберите эти деньги и храните в кубышке. Как банкир, я бы не советовал этого, но в условиях нелегитимного режима, когда у власти стоят преступники, то здесь все средства хороши для того, чтобы спасти свое благосостояние, своих детей, семью и страну.





Нужно влиять на эту власть, выходить на улицы, если надо, бастовать. В конце концов, от белорусского народа зависит то, что у нас несменяемая власть. Сменяемость не зависит от Москвы, Вашингтона или Брюсселя. Только сами белорусы могут сделать так, чтобы у нас была легитимная и сменяемая власть.