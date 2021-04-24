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Белорусский «закрытый» экспорт составил почти 1,5 млрд долларов

Белорусский экспорт, статистика по которому официально не публикуется, составил в 2020 году 1493,3 млн долларов, непубликуемый импорт - 859,9 млн долларов. Лидер по «закрытому» экспорту - Афганистан.


Непубликуемый экспорт в «Страна неизвестна» - 796,4 млн $, во многом обусловлен табачной продукцией по открытым и теневым схемам, пишет в своем телеграм-канале аналитик Егор Лебедок. 

Сложно сказать - что именно Беларусь поставила в Афганистан и Таджикистан. Возможно это реэкспорт российской закупки декабря 2019 года, военной авиатехники. По данным SIPRI доля импорта вооружений Афганистана из Беларуси составила 1% (около 30 млн для 2019 года). Но может быть открылись новые схемы поставок других товаров.

Непубликуемый экспорт в Россию в основном формируется поставкой  драгоценных камней и металлов, изделий из них. По данным российской статистики импорт товаров из Беларуси по данной группе 71 составил 108,0 млн $. Импорт Россией табачной продукции из Беларуси составил всего 472,9 тыс $, что, явно, существенно отличается от реальных объемов.
Источник: Thinktanks.by
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