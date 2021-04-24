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Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь». О том, что будет происходить на рынке криптовалют в ближайшее время и о тенденциях цифрового рынка в целом рассказал в комментарии Myfin.by, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь».





О цене биткоина





- Сегодня происходит плановая коррекция биткоина, связанная фиксацией прибыли. Как отмечалось ранее, биткоин может достигнуть отметки 35 тысяч долларов США, а затем пойти в рост.

В течении ближайших 2 месяцев он должен достичь уровня 70 тысяч долларов США. После чего, пережив несколько взлётов и падений, остановится на уровне 100-110 тысяч долларов США к концу 2021 года.





Альткоины будут вести себя соответствующим образом. Наибольшее внимание рекомендую уделить Etherium, Ripple и Dogecoin.





Скриншот с сайта Myfin.by





Перспективы токенов

Как предполагалось в предыдущих статьях, цифровые токены, несмотря на их недавнее появление, плотно входят в нашу жизнь. Яркое подтверждение тому – NFT токены, интерес к которым, по нашему мнению, превосходит их реальную ценность.





Сегодня коины в основном с некоторыми особенностями повторяют функционал традиционных финансовых инструментов либо активов, однако их сущность приспособлена для более широких возможностей, а именно для качественной трансформации жизнедеятельности человечества. Учитывая вновь растущий интерес к криптосфере, хотелось бы описать как с помощью токенов в ближайшем будущем можно изменить развитие науки.





Фото: pixabay.com





Традиционный капитализм привык инвестировать в то, что имеет высокий спрос и быстро окупается. Даже венчурные компании вкладываются в основном в хайповые проекты, не всегда имеющие за собой ноу-хау. Тем не менее, уже в наши дни многие коммерсанты понимают, что развитие науки может создавать новые рынки, делая при этом комфортнее и безопаснее жизнь каждого человека. Примером этому может послужить известный американский предприниматель Илон Маск, в успех которого еще пару лет назад многие не верили.





Наша идея – создание токенизированных индексов для новых технологий. Такой индекс будет представлять из себя блокчейн монету, производную от научных исследований в определенной области. Собранные финансы будут идти на развитие сферы, а смарт-контракт будет фиксировать прогресс и, исходя из него, увеличивать стоимость индекса, а при наличии предпринимательского успеха – выплачивать токен-холдерам прибыль.





Давайте приведем пример. Инвестор желает поддержать разработки ученых в области водородного двигателя или новых карбоновых батарей. При этом, имея веру в отрасль, он не имеет достаточной квалификации для создания собственного проекта. Через индекс соответствующей технологии он может проинвестировать отрасль в целом.





О cloud-платформе





Для реализации такого проекта не требуется создания централизованных учреждений, которые в любом случае будут обладать высокой долей субъективизма. Можно создать cloud-платформу, на которой будут регистрироваться группы ученых и исследовательские институты, а из них будут формироваться пулы по отраслям. Такая cloud-платформа может быть некоммерческой либо иметь размытую долю между её разработчиками и участниками. На данной платформе индекс будет создаваться автоматически при наличии заданного количества игроков той или иной сферы.





На наш взгляд, такая система создаст не только новый инструмент для пассивного дохода микроинвесторов, но и даст толчок развития и коммерческого применения многим сферам науки.





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