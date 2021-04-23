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Обновлена классификация видов и типов торговых объектов — МАРТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь постановлением от 7 апреля 2021 г. № 23 «О классификации торговых объектов по видам и типам» утвердило новую классификацию торговых объектов.


Классификация торговых объектов не претерпела концептуальных изменений и приведена в соответствие с Законом Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 81-З «Об изменении Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», говорится в сообщении МАРТ, пишет Белрынок.

Вместе с тем следует отметить, что с учетом сложившейся торговой инфраструктуры для некоторых типов магазинов (бутики, комиссионные магазины, зоомагазины, мини-магазины (мини-маркеты) и другие) снижен до 10 кв. м минимальный размер торговой площади.

Обновленная классификация торговых объектов успешно прошла общественное обсуждение и вступит в силу с 8 июля 2021 г.
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