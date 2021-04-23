Бюджет недополучает налоги, которые формируют фонд социальной защиты, утверждают в сюжете на тв. ДФР информирует о том, что проблема зарплат в конверте актуальна сегодня в каждом районе, пишет Телеграф.





В сюжете на телевидении обратили внимание на то, что выплаты зарплат мимо официальной ведомости негативно отражаются и на самом работнике. От такой формы оплаты страдает трудовой стаж, начисление пенсии, оплата больничного листа и отпускных.





Сейчас возможность ужесточения наказания рассматривают белорусские парламентарии. “Не исключено, что уже на этой сессии депутаты его примут, и тогда ужесточение ответственности для нанимателей с конвертами станет лишь делом времени”, — говорят в видео.





«Целые отрасли уходят в тень»





Телеграф писал о том, что Александр Лукашенко собирал у себя во дворце 21 января руководство правительства, чтобы обсудить экономические вопросы. Там он сказал чиновникам, что «шальных» денег нет и рассказал, где их взять. По его мнению, надо собирать больше налогов с белорусов.





«Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. До 15 и больше лет! А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим»», — обращал внимание Александр Лукашенко.