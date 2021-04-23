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Лауреаты Нобелевской премии получат в этом году около $1,2 млн

Денежная составляющая Нобелевской премии стала больше. В этом году победитель каждой из категорий получит 10 млн шведских крон, или почти $1,2 млн, пишет ТАСС со ссылкой на Нобелевский фонд.

Фото: vesti.ru

Представители фонда напоминают, что в 2020 году Нобелевская премия была увеличена с 9 млн шведских крон до 10 млн в каждой категории, пишет Оfficelife.media Повысить выплаты позволила масштабная работа, проделанная в последние годы по укреплению финансового положения Нобелевского фонда.

Сумма премии 2021 года была установлена правлением Нобелевского фонда в 10 млн шведских крон на каждую категорию», — сказано в официальном заявлении.
На конец 2020 года рыночная стоимость общего инвестированного капитала Нобелевского фонда достигла 5,176 млрд шведских крон, или более $616 млн. Если не учитывать стоимость собственности, которая находится во владении фонда, размер инвестиционного капитала равен 4,882 млрд шведских крон, или более $581 млн. По официальным данным, за прошлый год рентабельность инвестиционного капитала составила 8,5%.

Нобелевская неделя 2021 года стартует 4 октября. Первым объявят лауреата в области физиологии и медицины.
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