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Без пошлины: свободный режим ввоза антиковидных товаров продлен в Беларуси

С инициативой о продлении свободного от налогов ввоза товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом, в ЕЭК ранее обратилась белорусская сторона.


Совет Евразийской экономической комиссии обнулил пошлину на ввоз в страны ЕЭАС товаров для борьбы с инфекцией COVID-19 больше чем на год – до 30 июня 2022 года, сообщила в пятницу на брифинге помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, пишет Sputnik. 

По ее словам, на территорию союза можно будет по-прежнему без пошлин поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарств и антисептиков, медпрепараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.

Малкина пояснила, что решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.

Мера изначально была введена в марте 2020-го и действовала до конца сентября, однако в октябре была продлена до 31 марта текущего. С инициативой о продлении беспошлинного ввоза антиковидных товаров в Совет ЕЭК обратилась Беларусь.

Напомним, в союз стран ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В этом году председательствует Казахстан.
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