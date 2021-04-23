



Совет Евразийской экономической комиссии обнулил пошлину на ввоз в страны ЕЭАС товаров для борьбы с инфекцией COVID-19 больше чем на год – до 30 июня 2022 года, сообщила в пятницу на брифинге помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, пишет Sputnik.





По ее словам, на территорию союза можно будет по-прежнему без пошлин поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарств и антисептиков, медпрепараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.





Малкина пояснила, что решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.





Мера изначально была введена в марте 2020-го и действовала до конца сентября, однако в октябре была продлена до 31 марта текущего. С инициативой о продлении беспошлинного ввоза антиковидных товаров в Совет ЕЭК обратилась Беларусь.





Напомним, в союз стран ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В этом году председательствует Казахстан.















