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Не поверите! МАРТ предупредил компанию Олексина за "злоупотребления доминирующим положением"

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ", говорится в сообщении на сайте министерства в пятницу.


"МАРТ выдало предупреждение СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" о необходимости разработки правил торговой практики, направленных на обеспечение недискриминационного доступа к товарам, а именно содержащей: объемы поставки и ассортимент товаров, порядок и условия оплаты, доставки товаров, меры ответственности за нарушение обязательства, иные условия, исключающие навязывание потребителю экономически или технологически не обоснованных условий договора, предусматривающего поставки товаров, невыгодных для него или не относящихся к предмету указанного договора", - сказано в сообщении министерства. 

В МАРТ уточнили, что в ходе проведения антимонопольного расследования было установлено, что в действиях "ЭНЕРГО-ОИЛ" могут усматриваться признаки нарушения подпунктов 1.7 и 1.10 пункта 1 статьи 18 закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции, в части злоупотребления доминирующим положением.

"По результатам проведенного МАРТ анализа товарного рынка табачных изделий (оптовая торговля/оптовая реализация) на предмет определения хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на данном товарном рынке, а также в части определения возможных факторов, затрудняющих доступ на него,  СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" с 15 января 2021 года включено в государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, по товарной позиции "табачные изделия (оптовая торговля) за исключением табачных изделий, импортируемых обществом", - рассказали в МАРТ. 

Компании "ЭНЕРГО-ОИЛ" принадлежит сеть табачных киосков "Табакерка". 
Источник: interfax.by
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