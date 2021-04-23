Как украинские пошлины повлияют на белорусский автопром?
Новая 35% пошлина приведет к трансформации белорусской бизнес-модели по продаже автомобильной и пассажирской техники на украинском рынке. Также Беларусь может недополучить до 25-30 миллионов долларов.
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальные импортные пошлины на технику из Беларуси.
Под действие пошлины попадут автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовики с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделано для автомобильных шасси).
Также пошлина вводится на грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.
Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости.
Данная мера принята «в ответ на дискриминационные меры в отношении украинских автопроизводителей на белорусском рынке».
Данное новаторство прокомментировал аналитик Украинского Института будущего Игорь Тышкевич:
Будет ли это смертельно для беларуских экспортёров?
Трудности создаст несомненно. Финансовые издержки так же.
Это приведёт к трансформации беларуской бизнес-модели по продаже автомобильной и пассажирской техники на украинском рынке. Но не уходу с него. В чём суть трансформации. Давайте разбираться вместе.
1. Совместные предприятия по сборке продукции на украинской территории. Этот механизм давно апробирован на рынке троллейбусов. Даже БКМ Украина собирает свои машины уже в Луцке. Прямых поставок собранных экземпляров практически нет. Антидемпинговые пошлины не распространяются на комплектацию.
2. Крупноузловая сборка грузовых автомобилей. В постановлении по введению санкций есть оговорка, о том, что пошлины не применяются в отношении "автомобильных шасси с кабиной". То есть бизнес Богдан-моторс будет развиваться - на эту площадку, несомненно, перейдёт часть и гражданских образцов (сегодня Богдан собирает машины для ВСУ).
Будут активизированы и остальные точки по сборке специальной техники на базе шасси МАЗ (если не ошибаюсь, таких было в 2020 году 4 или 5 штук). При наличии нормального подхода владельцы бизнеса могут существенно подрасти в объёмах продаж.
Остаётся вопрос с автобусами МАЗ - это ключевая тема и цель данного постановления. В отличие от другой техники, сборка автобусов не велась. Хотя, как ни парадоксально это звучит, но схема "прикрутить табличку и продать как местное" была впервые апробирована именно на автобусах в далёком 2011 году.
Беларуским трейдерам придётся искать возможности создания сборочных мощностей в Украине. Теоретически, такой процесс можно завершить за 4-5 месяцев. За такой срок будет упущено не так много (в объёмах продаж).
Ешё одной подушкой стабилизации станет существующая модель экспортного кредитования - программы, реализуемые через украинские государственные банки при покупке беларуской техники в кредит компенсируют бОльшую часть учётной ставки НБУ в процентах по кредиту. Но, то, что раньше шло на увеличение прибыльности сделок, сегодня будет идти на сохранение объёмов.
В любом случае Беларусь может недополучить в 2021 году до 25-30 миллионов долларов на украинском рынке автомобильной техники в связи с временным падением реализации.
Однако, эти объёмы могут быть отыграны в случае локализации сборки на украинской территории. Вновь отсылка к кейсу с троллейбусами, которые два года назад, имея 30% рынка имели проблемы в виде фактического противодействия усилению позиций. Локализация позволила отхватить 70% рынка по результатам 2020 года.
Второй пример - МАЗ-Богдан с армейскими грузовиками. (процент их продукции в гособоронзаказе за 2020 год не буду озвучивать пока не появится официальная версия от руководства Украины). За 2019 год данные давал - они впечатляют и это больше 50%
С другой стороны, официальный Минск будет искать варианты ответа. И тут есть несколько возможностей:
- удар по собственному экспорту, ограничивая поставки товаров, которые весьма затребованы (и не имеют по сходной цене) альтернатив на украиском рынке. Это часть тех же авто компонентов, оборудования. Если сильно и "больно" Зеленскому - то битум (помним о "Большой стройке"). Но это падение собственных доходов.
- заградительные меры в отношении украинской продукции. Наиболее вероятными «кандидатами» могут быть мясная продукция (куры), бобовые, другие продукты питания, идущие в розничную сеть либо перепродаваемые в РФ.
Как вариант — тележки и комплектация для ЖД техники. В обоих случаях такой «войнушке» будут несказанно рады российские производители. Либо меньше поток товаров через контрабандную калитку на их рынок, либо есть возможность заместить украинскую продукцию.
Насколько далеко зайдут стороны в пикировке, покажет время. Пока же могу констатировать, что политико-дипломатический обмен колкостями начал влиять на экономику. Когда политический аргумент становится ещё одним помощником лоббистов административных ограничений в экономической сфере. Об этом предупреждал ещё с сентября 2020 года.
Следующий прогноз: сохранение конфликтного политико-дипломатического фона создаст серьёзные угрозы даже для сохранения объёмов взаимной торговли. Если стороны не выйдут на режим «разрядки ситуации» к сентябрю 2021, то общее падение товарооборота за 2021 год может составить порядка 5-6% с последующим проседанием ещё на 7-8% в 2022 году.
Сергей Полтаржицкий, Thinktanks.by
15:50 23/04/2021
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