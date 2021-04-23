+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Уже прижало? Власти подумывают о смягчении ценового регулирования

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун заявил, что в Беларуси подумывают о смягчении ценового регулирования.

"Сейчас в правительстве обсуждаются возможная отмена этого постановления (о ценах на социально значимые товары. — Прим. OL) и переход к более либеральным мерам… 

Думаю, в ближайшее время мы озвучим конкретную дату отмены этого постановления. Будем искать более компромиссные механизмы", — цитирует замминистра агентство БелТА.

Как сообщалось, в стране сейчас регулируются цены примерно на 25 видов товаров FMCG. В основном это продукты питания.

Таким образом власти пытаются сдержать инфляцию. Она уже достигла более 8,7%. Из-за этого Нацбанк повысил ставку рефинансирования. При этом в официальном плане правительства поставлена цель: инфляция на уровне 5,5% к концу года.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]