Вопрос ребром: где взять денег?

Пока ничто не указывает на то, что Беларусь не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Но в условиях слабого потенциала экономического роста для этого, вполне вероятно, потребуется полное рефинансирование и даже наращивание госдолга в среднесрочной перспективе для поддержания золотовалютных резервов в объеме двух месяцев импорта.





До 2019 года, хоть белорусская экономика и не росла, бюджет Беларуси оставался профицитным. К тому же правительство имело возможность привлекать финансирование на внешних рынках на приемлемых условиях и рефинансировать свои долги.





В 2020 году бюджет стал дефицитным, экономика сократилась, золотовалютные резервы тоже. Но в июне правительству удалось разместить два выпуска евробондов на общую сумму 1,25 млрд долларов США по ставке 5,875 % с погашением в феврале 2026 года и по ставке 6,378 % с погашением в феврале 2031 года. Аналитики сочли это размещение удачным.





Кроме того, осенью, после политических договоренностей с Россией, Беларусь привлекла 500 млн долларов кредита от ЕАБР.





Согласно «Основным направлениям бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2021—2023 годы», платежи по государственному долгу страны в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей, в том числе погашение — 4,9 млрд рублей, обслуживание — 3,1 млрд.





Из общего объема платежи в иностранной валюте составят 3 млрд долларов, в том числе погашение госдолга — 1,9 млрд долларов, обслуживание — более 1,1 млрд.





Как сообщил на заседании правительства, посвященном разработке «Основных направлений экономического и социального развития Беларуси на 2021 год» премьер-министр Роман ГОЛОВЧЕНКО, на погашение государственного долга в 2021 году будет направлено 4,9 млрд рублей, в том числе на погашение внешнего госдолга — 4,2 млрд, внутреннего — 700 млн рублей.





«Никто не рухнет. Эти средства предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития», — заверил Роман Головченко на заседании правительства осенью прошлого года.





Чтобы расплатиться по обязательствам правительства, запланированных средств, естественно, не хватит.





«В целях рефинансирования части долга в 2021 году планируется осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 2,5 млрд рублей (около 1 млрд долларов), в том числе на внешних финансовых рынках — 2 млрд рублей (775 млн долларов), на внутреннем финансовом рынке — 0,5 млрд рублей (200 млн долларов)», — сказано в «Основных направлениях бюджетно-­финансовой и налоговой политики».





Под вопросом обещанное финансирование от России. Наша восточная соседка не стремится выполнять свои обязательства и перечислять в Беларусь 500 млн долларов государственного кредита, о котором Лукашенко и утин договорились в Сочи еще в прошлом году.





Возможностей для выплаты долгов может быть несколько. По мнению финансового аналитика Максима АДАСКЕВИЧА, возможен «разгон» инфляции, с тем чтобы уменьшить расходы бюджета по исполнению социальных обязательств внутри страны.





Второй вариант — размещение евробондов. Но политическая ситуация в стране, ее экономическое положение уже отрази­лись на доходности евробондов, которые находятся в обращении у европейских инвесторов.





В прошлом году белорусское правительство выпустило евробонды со сроком обращения до 2026 года и купоном 5,875%, котировки которых, по данным Франкфуртской биржи, на середину апреля опустились примерно до 95% и продолжают дешеветь, текущая их доходность составила около 7,2%.





Ситуация показывает, что инвесторы не очень доверяют белорусским бумагам и избавляются от них.





Текущая ставка указывает на то, под какой процент белорусское правительство смогло бы разместить евробонды, если бы размещение состоялось сейчас. «Замещать более дешевые долги более дорогими нет смысла. Это имеется в виду, когда говорят, что международный рынок заимствований для Беларуси закрыт», — поясняет Максим Адаскевич.





По его мнению, возможность рефинансировать долги на международном рынке зависит от общего новостного фона, давления на инвесторов и перспективы санкций. Сопоставимые с международным рынком ресурсы привлечь в России нереально, считает он, поэтому их привлечение возможно только по политическому решению руководства России, то есть лично Путина.







