Опубликованные данные об итогах работы акционерного общества «Борисовдрев» в 2020 году свидетельствуют о том, что ни разу в течение шести лет после модернизации предприятие не выходило на прибыльную работу, пишет EX-PRESS.BY.





Чистый убыток в 2015 году составил 8,5 млн руб., в 2016 году — 3,2 млн руб., в 2017 году — 11,2 млн руб., в 2018 году — 17,2 млн руб., в 2019 году — 4,5 млн руб., в 2020 году — 10,2 млн руб.





Напомним, с 2008 по 2014 год на ОАО «Борисовдрев» проводилась модернизация. Сроки её окончания неоднократно переносились. Стоимость инвестиционного проекта на момент завершения (1 января 2015 года) составила 112 млн евро из государственного бюджета.





По данным Комитета государственного контроля, финансирование проекта началось еще до разработки бизнес-плана. Он составлялся, когда работы уже были в самом разгаре и потрачены десятки миллионов евро.





Когда в очередной раз увеличивался объем необходимых трат на модернизацию, бизнес-план признавался экономически несостоятельным и составлялся новый, который уже учитывал серьезно возросшие затраты. И так происходило пять раз.





За срыв сроков модернизации ОАО «Борисовдрев» поплатились должностями в 2013 году заместитель главы Администрации Лукашенко Андрей Тур, председатель Минского облисполкома Борис Батура, председатель концерна «Беллесбумпром» Александр Переславцев, генеральный директор Стройтреста №21 Николай Бусалов.









Спустя полтора года, проведённых под стражей, Мальцев вышел на свободу по амнистии. Его дело вызвало большой общественный резонанс и серьёзные сомнения в обоснованности обвинения.





В 2016 году государственный пакет акций ОАО «Борисовдрев» передали в управление Банку развития Республики Беларусь, и предприятие вошло в состав Холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности «BORWOOD».





16 ноября 2018 года на сайте Госкомимущества появилось объявление об изучении интереса потенциальных инвесторов к приобретению госпакета акций «Борисовдрева». Государству принадлежит 98,9% акций предприятия.





С той поры минуло уже два с половиной года, но пока покупателя для хронически убыточного предприятия так и не нашлось.



