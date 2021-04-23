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Путин и Лукашенко обсуждали продажу белорусских заводов?

Песков рассказал, о чем 4 часа говорили Путин и Лукашенко. Но понятнее не стало

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 апреля раскрыл подробности 4-часовых перегоров с Александром Лукашенко. Однако завесу тайны он так и не приоткрыл.

«Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях. Кроме того подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств», — рассказал в интервью РИА «Новости» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Телеграф сообщил, что в Москве накануне вечером завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, который продлились почти четыре часа.

Лукашенко в начале переговоров отметил, что Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования "союзных" программ.

Путин хочет белорусские заводы?

Промышленная кооперация — слова общие. Что за ними скрывается, понять без пояснений и уточнений не представляется возможным.

Однако ещё накануне февральского визита Лукашенко в Сочи российский телеграм-канал, который специализируется на сливах из кремлёвского окружения, сообщил, что на переговорах в Сочи Путин и Лукашенко могут затронуть тему продажи белорусских флагманов-заводов.

Вполне возможно, что продолжение разговора произошло 22 апреля в Москве.

«Северсталь готова купить БМЗ со всеми долгами. Обсуждается продажа за $500 млн плюс погашение всех долгов и модернизация», — сообщил ранее анонимный телеграм-канал «Незыгарь».

Также авторы канала уверены, что Ростех заинтересован в покупке МЗКТ за 750 млн. долларов. А «Уралхим» за «Гродно Азот» готово отдать $800 млн.
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