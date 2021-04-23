Белорусские аграрии побили рекорд по долгам. Какие будут последствия?





Ярослав Романчук, «аграрные бароны Беларуси побили рекорд по долгам» в текущем году. Хотя, казалось бы, при той поддержке государства и при отсутствии конкуренции внутри страны, сельское хозяйство должно стремительно идти в гору, Как заявил в своей программе «Народная экономика» известный экономист, «аграрные бароны Беларуси побили рекорд по долгам» в текущем году. Хотя, казалось бы, при той поддержке государства и при отсутствии конкуренции внутри страны, сельское хозяйство должно стремительно идти в гору, пишет Ежедневник.





«И вот, на 1 марта 2021 года совокупные долги сельского хозяйства превысили 15 млрд рублей», - констатировал Ярослав Романчук. По его мнению, чтобы понять, много это или мало, нужно сравнить с чистой прибылью сельского хозяйства, которая за весь 2020 год составила всего 850 млн рублей. И это при том, делает акцент эксперт, что за этот же год сельское хозяйство получило от государства различных дотаций на 1,5 млрд рублей.





«Мы, налогоплательщики, дали нашему сельскому хозяйству на развитие 1,5 млрд рублей, а оно все заработало чистой прибыли 850 млн рублей», - рассказал Ярослав Романчук.





По мнению эксперта, от такого классного «бизнеса» в прибыли только аграрные бароны, которые конечно же не упустили своего и положили солидные суммы себе в карман. Вопрос лишь в том, какие это суммы.





«Просто эти суммы не входят в общие финансовые показатели. Это те схемы, которые используются для того, чтобы наше сельское хозяйство у нас процветало, и чтобы сельское хозяйство не выступало заказчиком изменений в стране. Новый рекорд сельского хозяйства показывает, что никакие указы, концепции, решения по сельскому хозяйству не приводят к улучшению качества нашего локомотива роста», - считает Ярослав Романчук. По его мнению, это не локомотив роста, а рычаг торможения белорусской экономики.





«Потому что есть Минсельхозпрод, есть его коммерческие предприятия, есть великолепные лоббистские возможности по выбиванию денег из бюджета, и они ни в чем себе не отказывают. Более того, есть указ президента №399, согласно которому, если субъект сельского хозяйства должен кому-то денег, то он может не платить вплоть до 2025 года. Вот такие условия работы сельского хозяйства. И даже при этих условиях, сельское хозяйство постоянно увеличивает долги», - удивляется экономист.





Как считает Ярослав Романчук, все эти нюансы оказывают существенное влияние на белорусскую экономику, на инфляцию и на устойчивость белорусского рубля. По сути, сельское хозяйство залазит через инфляцию в карман каждого белоруса, а низкие цены на сельхозпродукцию – это просто фикция.





«Если бы Нацбанк, Министерство финансов говорили бы этим аграрным баронам: «Нет, не получите ничего до тех пор, пока не будете зарабатывать, пока не будете делать хороший бизнес» - я бы был спокоен за белорусский рубль, я бы доверял правительству. Но поскольку аграрные бароны через исполкомы, через Минсельхозпрод лоббируют любые решения, тогда я больше склонен доверять экономической истории Беларуси», - заявил Ярослав Романчук. По его словам, курс национальной валюты к концу 2021 года может составить и 3 рубля за доллар и 3,5 рубля – «в зависимости от того, какой удар по нашим финансам будет нанесен аграрными баронами, промышленными баронами, строительными баронами…»





По мнению эксперта, до тех пор, пока будут расти долги, а не чистая прибыль, до тех пор будет создаваться угроза макроэкономической стабильности Беларуси.



