Экономические санкции США против Беларуси: каков будет эффект?

США приняли решение о возобновлении санкций против девяти крупных белорусских госпредприятий нефтехимической отрасли. Главной причиной таких мер, о них стало известно 19 апреля, в Вашингтоне называют нарушения прав человека в Беларуси. В этой связи американские власти также призвали режим Александра Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.





В чем суть вновь введенных санкций, как они повлияют на экономику Беларуси и способны ли посодействовать урегулированию политического кризиса в стране, вызванного фальсификацией итогов президентских выборов и масштабным насилием со стороны властей - у DW.





Под санкциями - девять госпредприятий нефтехимии





О возобновлении санкций 19 апреля сообщила посол США в Беларуси Джули Фишер на встрече в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В тот же день появилось официальное сообщение министерства финансов США. В санкционный список вошли крупные предприятия нефтехимии: "Нафтан", "Белнефтехим", "Белнефтехим США", Белорусский нефтяной торговый дом, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Полоцк Стекловолокно". Санкции предусматривают 45-дневный период на прекращение определенных операций с участием этих предприятий, а также организаций, в которых они владеют долей в 50% или более.





Напомним, что данные ограничения впервые были введены в 2006 году - после того, как власти США не признали итогов президентских выборов, состоявших весной того же года. В 2015 году после освобождения всех белорусских политзаключенных и на фоне стремления Минска нормализовать отношения с Западом действие санкций было приостановлено. Далее в течение шести лет эта приостановка продлевалась посредством выдачи лицензий, разрешающих операции с указанными компаниями.





После первоначального введения санкций товарооборот между Беларусью и США резко упал, напоминает старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб: "К досанкционному уровню он так никогда и не вернулся. Но затем предприятия научились обходиться без американского рынка сбыта и оборудования".





Пострадает ли экономика Беларуси из-за санкций?





Даже несмотря на то, что под санкции попали крупные белорусские предприятия, экспорт которых имеет важное значение для экономики страны, эти ограничения на общую ситуацию повлияют мало, поясняет директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова: "Мы не так много торгуем с США, значимого экспорта у этих предприятий нет - только у "Полоцк Стекловолокно" есть небольшие поставки".





При этом Борнукова отмечает, что из-за санкций могут возникнуть определенные проблемы с расчетами в долларах с неамериканскими контрагентами: "Учитывая, что компании очень давно были под санкциями, они наверняка научились обходить их и решать такие затруднения".





Вместе с тем эксперт указывает на неизбежные репутационные издержки из-за санкций и, как их следствие, - на невозможность рефинансировать растущий внешний госдолг Беларуси. "Любой контрагент найдет Беларусь в списке вместе с Ираном, Северной Кореей и другими подобными странами. Но финансовые рынки были закрыты для нас уже и так, и хуже от санкций США стать уже не может", - констатирует Борнукова.





Минский экономист Ярослав Романчук, выступая в целом против санкций, предупреждает, что такие ограничительные меры со стороны США еще сильнее толкают белорусскую экономику в объятия России, что опасно для независимости страны. "Санкции означают потерю рынка для белорусских предприятий, и они повлекут за собой попытку обхода их при помощи российских партнеров. Получается, это ставит белорусские компании в зависимости от российских партнеров", - посетовал Романчук.



По экономике ударит отказ западных партнеров от сотрудничества





Как только стало известно о возможном возобновлении санкций США, в Беларуси стали активно обсуждать вопрос, будет ли введен механизм так называемых вторичных санкций - то есть ограничений не только в отношении самих подсанкционных компаний, но и всех их партнеров и контрагентов, включая европейских. По словам Вадима Иосуба, Минфин США прямо не упоминает вторничные санкции, но в нынешней ситуации многие фирмы просто захотят перестраховаться. Они могут пойти на добровольные ограничения из-за того, что те белорусские компании, которые попали под санкции, становятся "токсичными".





Поэтому на всякий случай, чтобы потом не объясняться с Минфином США, западные партнеры Беларуси могут снизить уровень сотрудничества, говорит Иосуб. Санкции США будут весомы именно в случае введения ограничений и на партнеров белорусских госпредприятий, соглашается с коллегой Катерина Борнукова: "Власти США достаточно просто могут ввести этот механизм, это серьезная угроза".





Но даже без санкций на экономику Беларуси может оказать серьезное воздействие именно добровольный отказ западных компаний покупать товары белорусских госпредприятий, и здесь очень важно давление диаспор, отмечает Ярослав Романчук. "Так было с добровольным решением компаний не спонсировать чемпионат мира по хоккею (должен был пройти в Минске, но страну лишили права проведения турнира. - Ред.). Акцент на то, чтобы компании сами отказывались от сотрудничества с белорусским режимом, с белорусскими госпредприятиями - это мощное давление и влечет репутационные издержки", - уверен Романчук.





Как отреагирует режим Лукашенко из-за санкций?





Хотя санкции США, как и три пакета уже действующих санкций Евросоюза против Беларуси, вводятся с целью принудить власти в Минске соблюдать права человека, освободить политзаключенных и провести новые выборы, эксперты сомневаются, что этих целей удастся достичь. И дело тут не в количестве компаний, попавших под ограничения, и не в жесткости мер. "Россия, Иран, Северная Корея - я не припоминаю, чтобы санкции вообще хоть когда-то приводили к желаемому результату. С другой стороны, они имеют важное символическое значение и показывают, что мировое сообщество не приемлет такое поведение и усложняет жизнь режиму", - уточняет Вадим Иосуб.





Как санкции отразятся на жизни простых белорусов, эксперты сейчас прогнозировать не берутся. "Если санкции окажутся эффективными и затронут экономику предприятий, то это коснется тех белорусов, которые там работают - могут быть сокращение занятости и зарплат", - указывает Иосуб и добавляет, что вероятность усиления репрессий из-за санкций - вопрос непрогнозируемый, ведь каждый день белорусы делают новые открытия по поводу того, какие еще методы воздействия власти могут применить против граждан.





Официальный Минск уже пообещал, что на санкции США обязательно ответит. "Резервируем асимметричный ответ и для американской стороны", - заверили в МИД Беларуси. Экономист Романчук не исключает, что асимметричный ответ может означать ужесточение давления на белорусское гражданское общество и оппозицию: "Мол, раз вы "за" санкции, значит, будете отгребать по полной - за ленточки, за песни, за любое выражение несогласия с точкой зрения властей".