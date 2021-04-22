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МАРТ раскрыл картельный сговор: от него пострадало сельское хозяйство

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси обнародовало результаты большого расследования. В материалах МАРТ упоминаются примерно полтора десятка компаний. По данным ведомства, они вступили в сговор на рынке средств защиты растений.


Компании также договаривались, пишет Office Life, на каком уровне держать цены, и распределяли зоны влияния. В материалах расследования это подкрепляется в том числе расшифровками телефонных разговоров (министерство сотрудничало с подразделением Департамента финансовых расследований КГК в Витебской области).

В МАРТ отметили, что картельный сговор имел место на всей территории страны. Так как расходы на средства защиты растений — это одна из основный статей расходов сельхозпроизводителей, это не может не влиять негативно на конечную цену.
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