МАРТ раскрыл картельный сговор: от него пострадало сельское хозяйство





Компании также договаривались, пишет Office Life, на каком уровне держать цены, и распределяли зоны влияния. В материалах расследования это подкрепляется в том числе расшифровками телефонных разговоров (министерство сотрудничало с подразделением Департамента финансовых расследований КГК в Витебской области).





В МАРТ отметили, что картельный сговор имел место на всей территории страны. Так как расходы на средства защиты растений — это одна из основный статей расходов сельхозпроизводителей, это не может не влиять негативно на конечную цену.