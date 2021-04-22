Белорусский рубль девальвируется

За предыдущие три дня валютная корзина успела подешеветь на 0,68%, а с начала апреля на 1,09%.





Курс доллара снизился на 0,0033 BYN до 2,5947 BYN/USD.





Напомним, что вчера доллар подорожал на 0,0116 BYN и прервал серию из шести снижений подряд, за время которой успел обвалиться на 0,0567 BYN до минимума за два месяца. Сегодня американец опять начал дешеветь.





Курс евро вырос на 0,0044 BYN до 3,1253 BYN/EUR. Европейская валюта укрепляется уже четвёртые торги подряд, но суммарный рост за это время составил всего 0,0171 BYN и оказался на максимуме за неделю.





Курс российского рубля подскочил на 0,0137 BYN до 3,3951 BYN/100 RUB.





За три предыдущих дня торгов сотня российских рублей рухнула на 0,0549 BYN до минимума за 148 дней (почти пять месяцев).









Центробанк России

Российский рубль сегодня немного дорожает к доллару и евро.





Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 40 копеек до 76,4217 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра упал на 25 копеек до 92,0423 российских рублей. Стоимость евро находится вблизи максимума за пять месяцев.