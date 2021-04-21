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Не поверите! Власти все еще хотят в ВТО

Полноправное членство Беларуси во Всемирной торговой организации в интересах нашей страны, заявляют в МИДе.

Беларусь экспортирует более 70% валового внутреннего продукта, и полноправное членство во Всемирной торговой организации в наших интересах, заявил директор департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Беларуси Юрий Горелик.

“Важно, чтобы местные власти доносили до субъектов хозяйствования, а может, и населения информацию о том, что ВТО нужно Беларуси. Мы экспортируем более 70% своего валового внутреннего продукта, и полноправное членство в организации в наших интересах. Важно, чтобы была предсказуемость на внешних рынках и мы могли отстаивать свои интересы при их нарушении, используя эту международную площадку”, — цитирует Горелика belmarket.by.

По его словам, Беларусь продолжает переговоры о вступлении в ВТО с США, ЕС, Украиной, Новой Зеландией и Канадой и рассчитывает завершить их в этом году.

"Вторая задача - сформировать наши многосторонние обязательства. На данный момент согласовали практически половину обязательств, в остальном еще находимся в переговорном процессе", - рассказал  Горелик.

По его словам, за счет вступления в ВТО страна адаптирует свое законодательство к лучшим мировым практикам и уберет регуляторные барьеры. 

Напомним, власти Беларуси подали заявку на вступление в ВТО еще в 1993 году. Переговоры много раз замораживались и начинались вновь. 
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