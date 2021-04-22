Под действие пошлины попадут автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовики с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделано для автомобильных шасси).





Также пошлина вводится на грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.





Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости, говорится в решении комиссии, которое сегодня официально опубликовано в газете «Урядовый кур’ер».





В документе сообщается, что решение принято на основании материалов Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в котором изложены факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси.





В частности, к таким относятся утилизационный сбор, который взимается при ввозе в нашу страну колесных транспортных средств из Украины, а также неравные условия участия в государственных закупках.





Ранее мэрия Львова отказалась закупать беларуские автобусы и попросила Европейский инвестиционный банк провести повторный конкурс. После этого украинская корпорация «Эталон», которая контролирует несколько автозаводов, провела пресс-конференцию, на которой высказывалась обеспокоенность доминированием беларуской техники на украинском рынке, в частности автобусов.





Также вчера в «Урядовым кур’ере» были опубликованы решения Межведомственной комиссии по международной торговле Украины, которыми инициированы антидемпинговые расследования в отношении беларуских и российских еврорубероидов и битумной черепицы, а также беларуского картофельного крахмала.