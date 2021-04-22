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Бросить все и сбежать: вакансии с предоставлением жилья

Сегодня в Общереспубликанском банке вакансий почти 80 тыс. предложений от нанимателей.

 Из них около 3,5 тыс. свободных рабочих мест с предоставлением жилья в сельской местности. В I квартале 2021 г. служба занятости посодействовала в переселении на новое место жительства и работы 22 семьям безработных, сообщает Минтруда и соцзащиты.

Оказание помощи в переселении безработных и членов их семей на новое место жительства с предоставлением работы – одна из опций службы занятости. Для этого нужно обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации и зарегистрироваться в качестве безработного. Специалисты службы занятости, исходя из пожеланий обратившихся и заявленных нанимателями вакансий с предоставлением жилья,  часто сами предлагают подходящие варианты.

Безработным, переезжающим на новое место жительства и работы, производится выплата в размере 7-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) (сейчас это 1,840 тыс. руб.).

Кроме того возмещаются затраты на переезд: расходы по проезду, перевозу имущества, дополнительные личные расходы за время нахождения в пути, пишет neg.by

При переселении на новое место жительства безработного, в составе семьи которого несколько безработных, 7-кратная величина БПМ выплачивается каждому из них при условии заключения с ними договора и предоставлении гарантированного рабочего места.

Дополнительно производится выплата в размере 2-кратной величины БПМ (525,7 руб.) при переселении безработных из городов на новое место жительства и работы в малые, средние городские поселения, в сельскую местность, а также города-спутники.

В январе-марте 2021 г. при помощи службы занятости на новое место жительства и работы переселились 22 семьи безработных. В общей сложности это 45 человек, из которых 27 в трудоспособном возрасте. Средний возраст переселившихся – 37 лет.

Переселение было в основном в пределах одной области и преимущественно в сельскую местность. При этом 2 семьи переехали в деревни из крупных городов.
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