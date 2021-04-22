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Почему в Беларуси не зарабатывают на изобретениях, объяснили чиновники

Как отметили специалисты, большинство патентов, которые оформляют белорусские организации, заканчивают свое действие через год.

Почему в Беларуси не зарабатывают на изобретениях, объяснили чиновники
© Sputnik / Виталий Тимкив
Как пишет Sputnik, Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) открыли в Витебском государственном медицинском университете. В городе на Двине это уже вторая подобная организация.

Для чего нужны ЦПТИ, как они помогут защитить изобретения и улучшить инновационную деятельность, читайте в материале Sputnik.

Две недели интеллектуальной собственности

Создание сети Центров поддержки технологий и инноваций – это международный проект, который в 2009 году инициировала Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Реализует данный проект Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС), который с 2016 года уже создал 9 центров поддержки на территории Республики Беларусь. 

Основная цель центров поддержки технологий и инноваций – обеспечить доступ разработчикам, изобретателям и "хозяйствующим субъектам инновационной деятельности" к патентным, непатентным и прочим бесплатным информационным ресурсам в сфере интеллектуальной собственности, чтобы стимулировать их использование. 

"В патентных документах содержится до 80 процентов технической информации, которую больше нигде не найти. Сейчас у разработчиков появилась возможность не только создавать конкурентоспособную продукцию "с нуля", но и изучать международные патенты, отбирая наиболее конкурентные идеи и базируясь на них. По сути, Китай уже давно перестал заниматься реинженирингом, сейчас главное уметь правильно читать патенты", – отметили на открытии представители НЦИС. 

Открывшийся в Медуниверситете Центр – второй в Витебске, первый был создан на базе Витебской областной технической библиотеки. Как отметил генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябовалов, с Витебска начинается декада, приуроченная к Международному дню интеллектуальной собственности, который будет отмечаться 26 апреля. За эти две недели в республике пройдет несколько семинаров, а также будут открыты еще два Центра поддержки в Пинске и Новополоцке.

"В них собраны самые последние разработки и патенты со всего мира, это очень важно для научных сотрудников, поскольку позволяет отслеживать, в каком направлении развивается научная мысль, понять, насколько мы в тренде. Благодаря центрам, наши ученые смогут оперативно ознакомиться с наработками, скажем, по коронавирусной вакцине и грамотно запатентовать свои ноу-хау", – сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, планируется открыть ЦПТИ в каждом ВУЗе страны, чтобы у всех студентов, аспирантов и магистрантов был доступ к международным базам данных.

Как заработать на патентах

Как отметили представители Национального центра интеллектуальной собственности, в Беларуси культура патентования только развивается.

"Более 60 процентов заявителей в нашем Центре – учреждения образования и Академии наук. К сожалению, через год большинство их патентов перестают действовать, поскольку у организаций нет денег на продление, остается лишь 15 процентов. Конечно, спустя некоторое время патент можно оплатить снова, но если за время простоя кто-то воспользуется технологией, изобретателю за это ущерб никто не возместит", – отметили чиновники.

Они подчеркнули, что разработчики и изобретатели сейчас зарабатывают именно на тех патентах, которые постоянно нужно продлевать. Причем, если в Беларуси стоимость патентования относительно небольшая, то получение патента в Европе может обойтись в сумму от пяти до десяти тысяч евро, что не по карману нашим разработчикам.

"Государство в свое время создало Фонд, который позволял субсидировать патентование, но за все время в него никто не обратился, предполагаем, что одна из причин заключается в том, что по условиям, если в течение нескольких лет к патенту никто не проявлял интерес, то изобретатель обязан вернуть деньги", – отметили представители НЦИС.

Они предположили, что брать на себя такую ответственность не готовы ни частные лица, ни учреждения образования или здравоохранения. Если белорусы и патентуют изобретения, то, в основном, на территории РБ. Чиновники подчеркнули, что патент действует только в той стране, где был оформлен, то есть белорусский патент будет действовать только в Беларуси, далее его защита распространяться не будет. По словам сотрудников Центра, многие белорусские производители не знают об этом, поэтому бывают случаи, когда белорусы пытаются открыть производство в другой стране, обладая белорусским патентом, не имеющим там силы.

Легальная монополия

"По сути, патент – это легальная монополия, которая принадлежит изобретателю и длится 20 лет. Многие в мире пользуются правом этой монополии. Более того, уже и в Беларуси были случаи, когда, патентуя свои изобретения, компании становились монополистами. Пока такие случаи единичны, но это только начало", – уверены специалисты.

По словам представителей НЦИС, кроме помощи в оформлении патентов и предоставлении доступа к международным базам данных, новые центры поддержки технологий и инноваций будут оказывать образовательные услуги в подготовке специалистов-патентоведов.

"К сожалению, в 90-е мы потеряли советских специалистов в патентоведении, поскольку тогда  их услуги были не особенно востребованы. Сейчас обучаем новых", - сообщили чиновники.
По их словам, за прошлый год в НЦИС обучились 19 специалистов, которые продолжат работу в центрах поддержки технологий и инноваций. В их обязанности входит не только патентование, но и умение правильно составить запрос в базы данных, поскольку иногда одно неправильное слово может "утопить" человека в огромном количестве абсолютно ненужной информации.

По словам сотрудников национального центра интеллектуальной собственности, белорусы создают много инновационных и качественных изобретений,и новые центры позволят им на этом неплохо зарабатывать.
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