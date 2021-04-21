Годовой убыток "Белшины" вырос, а выручка упала

Отчет «Белшины» за 2020 год, как и за предыдущий, показывает чистый убыток. На этот раз минус 191,6 млн рублей (годом ранее — почти минус 39,3 млн). То есть убыток увеличился примерно в пять раз.