После подписания указов Александром Лукашенко меняются некоторые моменты, касающиеся валютного регулирования и валютного контроля. Одной из главных новинок является возможность введения Национальным банком вместе с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы. Но, пишет Белсат, несмотря на то, что соответствующее законодательство появилось только сейчас, руководство страны и ранее вводило жесткие ограничения на валютном рынке.





Екатерина Борнукова, академический директор BEROC отмечает, что наиболее жесткие ограничения на валютном рынке были в 2011 году. Потом в конце 2014 начале 2015 года Нацбанк ввел ограничения в виде налога на покупку валюты.





«То, что ввели сейчас – это не новость, поскольку произошло закрепление норм, которые прописаны в новом банковском кодексе. Поэтому я не воспринимаю введение этого указа так, что завтра начнут применять эти ограничения. Скорее наоборот, эти положения были прописаны еще в проекте банковского кодекса, который создавался далеко до пандемии коронавируса, я не говорю уже о политическом кризисе. Поэтому здесь бояться нечего. А если же бояться валютных потрясений, то они произойдут вовсе не из-за указа», – считает Екатерина Борнукова.





В Беларуси который месяц наблюдается сокращение золото-валютных резервов. Инфляция превысила прогнозируемые пределы Нацбанка. Курс рубля колеблется и в апреле обновил исторический рекорд. Все это свидетельствует о негативных моментах в экономике.





«Наша экономика сейчас в кризисе, ведь экономики без инвестиций не бывает. А в такие времена рассчитывать на инвестиции, тем более иностранные, не приходится. А если нет инвестиций, невозможно сохранить уровень производства на том уровне, который имеем на сегодняшний день. То, что в правительстве говорят о государственных инвестициях, – это на самом деле только печатание денег. Эта мера не даст новых технологий, не увеличит ВВП», – говорит экономист Лев Марголин.





Эксперты отмечают, что не имеют позитивных ожиданий, касающихся развития белорусской экономики. И сегодня главным фактором проблем в экономике является политический кризис, поскольку уровень негативных ожиданий достаточно высок и доверие людей к государству и всему, что с ним связано, является достаточно низким. Поэтому когда люди видят заголовок, начинают ждать самого худшего.





«Сейчас мы более чувствительны к любым новостям. Ранее подобный технический указ о введении валютных ограничений просто не вызвал бы никакого интереса. А теперь люди бегут в обменник. И все другие негативные новости распространяются такой волной достаточно быстро. Также мы видим, что недоверие у людей снижает и экономическое настроение. Снижается розничная торговля, несмотря на то, что статистика показывает рост доходов населения. Мы видим также падение инвестиций, негативные настроения бизнеса. Хотя формально сегодня в экономике особо плохого ничего не происходит», – говорит Катерина Борнукова.





Рисунок: Дэ Лёс / Belsat.eu





Экономист Лев Марголин высказывает мнение, что власти понимают такие настроения людей. Это и отражено в новом законодательстве.





«Да, документы готовились раньше, но именно сейчас они вылились в соответствующий указ Лукашенко. Я думаю, что это сделано не зря, что указ начнет действовать не сегодня, а через три месяца. Это рассчитано на то, что у людей возникнут страхи и негативные ожидания, а через три месяца они якобы исчезнут. Но пусть страхи и исчезнут, а вот у Нацбанка появится реальная возможность в любой момент ввести эти ограничения. А я думаю, что Нацбанк введет ограничения, ситуация развивается таким образом, что много негативных моментов сейчас ведут к этому. Во времена перемен лучше не очень надеяться на банки, депозиты. Если сбережения в банке в рублях – они могут обесцениться, а валютные – могут быть введены ограничения до года и нельзя будет забрать свои деньги», – подытоживает Лев Марголин.











