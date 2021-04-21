«Избыток 550 мегаватт» — В Литве рассказали, почему второй блок БелАЭС могут не включить
«Главное, что оба энергоблока предназначались для экспорта электроэнергии. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сомневается, что второй энергоблок белорусской АЭС заработает даже через год. По его словам у Беларуси и так избыток электроэнергии в 550 мегаватт.
«Главное, что оба энергоблока предназначались для экспорта электроэнергии. После первого энергоблока у Беларуси избыток 550 мегаватт. На сегодняшний день для того, чтобы мог действовать первый энергоблок, Беларусь отключает свои модифицированные электростанции», — прокомментировал Дайнюс Крейвис.
Он считает, пишет Телеграф, что еще не известно сколько пролежит в хранилище ядерное топливо для второго энергоблока. Министр энергетики Литвы обращает внимание на то, что в Беларуси низкое потребление электроэнергии и ограниченные резервы.
«Прежде всего, Беларуси не хватает резервов, второй аспект — потребление: еще дополнительно 1,2 гигаватта должно быть потреблено. В Беларуси много говорят о том, как они будут отапливать дома электричеством, реорганизуют всю энергетическую инфраструктуру под электричество, но это занимает много времени. И надеяться, что через год все изменится, наверное, не стоит», — передает слова министра m.delfi.lt.
Дайнюс Крейвис отметил и зависимость будущего проекта БелАЭС и от политической ситуации в Беларуси, которая со временем может измениться.
Напомним — директор Института радиобиологии НАН Беларуси Игорь Чешик похвалился, что белорусские ученые умеют теперь снижать воздействие радиации на людей.
Белорусская НАН, по словам Игоря Чешика, разработала средства, снижающие изменения в организме и накопление в нем радионуклидов. Также белорусскими учеными разработаны рецептуры обогащения этими средствами хлебобулочных и молочных продуктов.
Игорь Чешик рассказал и о том, что белорусские ученые научились снижать поступление радиации в сельхозпродукцию.
«За поставарийный период разработанные белорусскими учеными защитные меры позволили снизить поступление радиоцезия в сельскохозяйственную продукцию более чем в 20 раз”, — заявил директор института.
20:11 21/04/2021
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