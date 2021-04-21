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Литва упрощает переезд сотрудников компаний и их семей из третьих стран, в числе которых и Беларусь. В среду, 21 апреля, правительство Литвы одобрило пакет законодательных поправок, которые облегчают переезд членов семей и сотрудников компаний из третьих стран, пишет kp.by. Информация об этом была опубликована на сайте литовского правительства.





- Чтобы повысить нашу конкурентоспособность, привлечь еще более иностранных инвестиций и талантов, нам нужно предложить им привлекательные условия. Среди них – удобный переезд сотрудников и членов их семей в Литву. Очень надеюсь, что наши соседи белорусы также данной возможностью воспользуются, чтобы безопасно продолжить свою деятельность в Литве. На данный момент более 100 белорусских компаний заинтересованы в инвестировании и переезде в Литву, - рассказала министр экономики Литвы Аушрине Армонайте.





Поправки к законам об инвестициях, трудоустройстве и правовом статусе иностранцев позволят подавать заявление на получение вида на жительство не только высококвалифицированным специалистам, но и обычным сотрудникам релоцируемых компаний. Служба занятости отмечает, что «не будет оценивать квалификацию или опыт работы подобных сотрудников. Что касается вопросов об профпригодности, то это будет решать инвестор».





Помимо этого, не будет оцениваться и то, соответствуют ли члены семьи тех, кто переезжает, потребностям рынка труда.





Изменения касаются компаний из третьих стран, в числе которых и Беларусь, взявших на себя обязательство инвестировать в Литву 1,45 миллионов евро и больше, а также создать не менее 20 рабочих мест.





Сейм Литвы рассмотрит предложенные поправки уже на весенней сессии. В случае принятия они вступят в силу с 1 июня 2021 года.







