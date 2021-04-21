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Гротех-стартап OneSoil с белорусскими корнями привлек $5 млн

Стартап с белорусскими корнями OneSoil привлек $5 млн от венчурных фондов Almaz Capital и PortfoLion, сообщает Forbes.

Фото: OneSoil

Стартап разрабатывает приложения, которые помогают аграриям следить дистанционно за развитием посевов.

OneSoil семь лет назад основали разработчик Вячеслав Мазай и агрохимик Всеволод Генин из Беларуси, пишет officelife.media. Сейчас штаб-квартира стартапа находится в швейцарском Цюрихе, а приложения от компании работают на основе спутниковых снимков, алгоритмов машинного обучения и анализа больших данных.

Как сообщает СЕО OneSoil Вячеслав Мазай, в приложениях от компании зарегистрировано 5% всех пахотных земель в мире, их используют более 200 тыс. фермеров и специалистов в области сельского хозяйства из 180 стран. Причем для аграриев приложения бесплатные.

Выручка стартапа превышает $1 млн, но абсолютные цифры компания не раскрывает.

Полученные от инвесторов деньги OneSoil направит на выход на новые рынки и укрепление международного статуса. В том числе планирует нанять новых специалистов в Европе и СНГ и найти партнеров в области агрономии в Латинской и Северной Америке.
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