Гротех-стартап OneSoil с белорусскими корнями привлек $5 млн

Фото: OneSoil





Стартап разрабатывает приложения, которые помогают аграриям следить дистанционно за развитием посевов.





OneSoil семь лет назад основали разработчик Вячеслав Мазай и агрохимик Всеволод Генин из Беларуси, пишет officelife.media. Сейчас штаб-квартира стартапа находится в швейцарском Цюрихе, а приложения от компании работают на основе спутниковых снимков, алгоритмов машинного обучения и анализа больших данных.





Как сообщает СЕО OneSoil Вячеслав Мазай, в приложениях от компании зарегистрировано 5% всех пахотных земель в мире, их используют более 200 тыс. фермеров и специалистов в области сельского хозяйства из 180 стран. Причем для аграриев приложения бесплатные.





Выручка стартапа превышает $1 млн, но абсолютные цифры компания не раскрывает.





Полученные от инвесторов деньги OneSoil направит на выход на новые рынки и укрепление международного статуса. В том числе планирует нанять новых специалистов в Европе и СНГ и найти партнеров в области агрономии в Латинской и Северной Америке.











