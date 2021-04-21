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Миллиардер рассказал о главном совете в своей жизни

Инвестор и предприниматель с состоянием в $4,4 млрд Марк Кьюбан рассказал, какой важный совет он получил в 22 года от ментора.

Эту технику Кьюбан использует на протяжении всей своей карьеры в последние 40 лет.

«Я люблю разговаривать, и у меня есть привычка перебивать, — признался Марк Кьюбан в недавнем выпуске подкаста Wild Ride! with Steve-O. — Мои дети, мои родители, мои друзья готовы были уничтожить меня за это». 

Когда Кьюбану было 22 года, ментор заметил его разговорчивость и посоветовал ему больше слушать, особенно во время рабочих встреч.

С ментором Кьюбан познакомился на своей первой работе после колледжа. 

«Этот парень, пытавшийся быть моим наставником сказал: „Я дам тебе инструмент, который ты можешь использовать: каждый раз, когда ты идешь на встречу, я хочу, чтобы ты брал блокнот, и в ту же минуту, как сядешь за стол, я хочу, чтобы ты написал слово „Слушай”. Тебе это нужно, потому что ты не слушаешь”».

«Не вру, — продолжил Кьюбан. — Последние 40 лет, которые я хожу на встречи и делаю записи, я первым делом пишу: „Слушай”». 

Умение эффективно слушать облегчило инвестору процесс обучения, что стало еще одним ключом к успеху.

«Я осознал, что обучение — это действительно навык, — сказал Кьюбан в шоу Men’s Health в 2020 году. — Продолжая учиться по сегодняшний день, я могу соревноваться, не отставать и опережать большинство людей».
Источник: incrussia.ru
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