Миллиардер рассказал о главном совете в своей жизни

Эту технику Кьюбан использует на протяжении всей своей карьеры в последние 40 лет.





«Я люблю разговаривать, и у меня есть привычка перебивать, — признался Марк Кьюбан в недавнем выпуске подкаста Wild Ride! with Steve-O. — Мои дети, мои родители, мои друзья готовы были уничтожить меня за это».





Когда Кьюбану было 22 года, ментор заметил его разговорчивость и посоветовал ему больше слушать, особенно во время рабочих встреч.





С ментором Кьюбан познакомился на своей первой работе после колледжа.





«Этот парень, пытавшийся быть моим наставником сказал: „Я дам тебе инструмент, который ты можешь использовать: каждый раз, когда ты идешь на встречу, я хочу, чтобы ты брал блокнот, и в ту же минуту, как сядешь за стол, я хочу, чтобы ты написал слово „Слушай”. Тебе это нужно, потому что ты не слушаешь”».





«Не вру, — продолжил Кьюбан. — Последние 40 лет, которые я хожу на встречи и делаю записи, я первым делом пишу: „Слушай”».





Умение эффективно слушать облегчило инвестору процесс обучения, что стало еще одним ключом к успеху.





«Я осознал, что обучение — это действительно навык, — сказал Кьюбан в шоу Men’s Health в 2020 году. — Продолжая учиться по сегодняшний день, я могу соревноваться, не отставать и опережать большинство людей».