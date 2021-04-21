+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Эксперт о валютном законодательстве: Ситуация стала более понятной и прогнозируемой

В Беларуси актуализировали положения закона о валютном регулировании. С 9 июля Нацбанк сможет вводить ограничения вплоть до остановки валютных торгов и запрета продажи и покупки валюты.

Среди оснований, по которым можно будет вводить ограничительные меры – снижение золотовалютных резервов Беларуси ниже допустимого уровня (до конца 2021 года, по планам Нацбанка, ЗВР не должны быть ниже $6 млрд.), а также угрозы экономической безопасности страны и резкое колебание курса белорусского рубля.

Многие белорусы вспомнили прежние ограничения на валютном рынке. В 2011 году, например, резервировать валюту нужно было за месяц до покупки, что привело к ее дефициту, а в конце 2014-го действовал 30%-ный сбор при покупке валюты.

– В 2011 году мы все-таки проходили не то же самое, – напоминает в экспресс-комментарии «Салідарнасці» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. – Тогда у нас не было закона, который позволял бы подобные ограничения, и они вводились достаточно произвольно, либо постановлениями Нацбанка, либо указами президента.

Подписанный закон о валютном регулировании с практической точки зрения почти ничего не меняет. Разница только в том, что раньше властям в ситуации форс-мажора приходилось решать по наитию: пора ли вводить ограничения и если да, то какие. Теперь этот процесс формализовали, в законе перечислено, в каких случаях могут вводить ограничения, какие именно ограничения могут быть и, что важно, ограничен срок их действия – не более года.

То есть, ситуация стала более понятной и прогнозируемой, менее неопределенной. Не надо понимать принятый документ так, что завтра введут какие-либо ограничения. Их не введут и после 9 июля – это просто дата, когда вступает в силу новый закон о валютном регулировании.

Притом этот закон дает гораздо больше свобод, чем было раньше: кроме открытия банковских счетов за рубежом, можно проводить операции, связанные с движением капитала – приобретать недвижимость за рубежом, покупать акции, вкладываться в уставные фонды зарубежных компаний, в некоторых случаях уведомляя об этом Нацбанк. Раньше на это нужно было разрешение.

По сути, у нас валютное законодательство стало полностью либерализовано – без специальных разрешений для населения стали доступны любые операции. Но вместе с этим вводится положение, что при необходимости могут вводиться валютные ограничения. Повторюсь, де-факто такая возможность была и раньше.

Думаю, при необходимости подобные ограничения может вводить любая страна. Можно вспомнить значительное число валютных ограничений, которые ввели в Украине в 2014 году после событий в Крыму и на Донбассе, когда произошло резкое падение курса гривны. 

Тогда действовал целый набор ограничений, и на наличные деньги, и на вывоз валюты из страны и так далее, и всем была понятна объективная причина для этого решения. Это просто как крайний случай форс-мажора, который, безусловно, коснется всех сфер жизни, в том числе экономики и валютного рынка.

…В нашем случае новый закон делает ситуацию более понятной. То есть раньше было больше поводов для введения ограничений, и они могли вводиться на неопределенный срок. Поэтому поводов для паники, в общем, нет никаких.

Мы упоминали о войне как крайнем случае форс-мажора, позволю себе еще одну аналогию: в январе 2003 года у нас был принят закон о военном положении. Но это не было поводом считать, что власти с завтрашнего дня хотят ввести военное положение – просто должен быть закон, регулирующий права и обязанности, ограничения и так далее. Теперь он у нас есть.

Более того, отсылка к возможным ограничениям – это как бы плата за то, что сейчас они снимаются. Предполагаю, что когда закон обсуждался со всеми заинтересованными органами, то могли поднять вопрос о том, что люди могут открывать счета за рубежом, покупать ценные бумаги и так далее – а вдруг все белорусы захотят в тот же день резко забрать все свои доллары и евро из белорусских банков? И, возможно, именно чтобы этого не случилось, был разработан такой защитный механизм.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]