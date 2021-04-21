Торги завершились грандиозным обвалом российского рубля

С начала недели валютная корзина стала легче на 0,68%, а с начала месяца уже на 1,28%.





Курс доллара вырос сразу на 0,0116 BYN до 2,5980 BYN/USD и покинул минимум за 63 дня. Американец дешевел предыдущие шесть торговых сессий подряд и успел обвалиться на 0,0567 BYN.





Курс евро вырос на 0,0023 BYN до 3,1209 BYN/EUR. Евро подорожал уже третий день. Суммарный рост за это время составил всего 0,0127 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0213 BYN до 3,3814 BYN/100 RUB. Стоимость российского рубля снижается уже третий день. За это время он потерял 0,0549 BYN и грохнулся на минимум за 148 дней. До минимума за пять месяцев не хватило всего трёх дней.









Центробанк России

Сегодня российский рубль опять дешевеет к доллару и евро на торгах в Москве.





Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 80 копеек до 76,8198 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра вырос на 54 копейки до 92,2913 российских рублей. Ещё бы четыре копейки и стоимость евро превысила бы максимум за 5 месяцев.







