Нацбанк уверяет: валютные ограничения - это "либерализация"

Лукашенко подписал указ, который приводит в соответствие с законодательством нормы валютного регулирования, сообщает пресс-служба Нацбанка.





Накануне стало известно, что Лукашенко 20 апреля 2021 года подписал указ №154, согласно которому утратили силу его собственные указы: "О некоторых вопросах в области валютного регулирования" и "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты".





Сплошные упрощения и либерализация

В пресс-службе Нацбанка пояснили, что это нужно для того, чтобы исключить нормы, не соответствующие новой парадигме осуществления операций с иностранной валютой в Республике Беларусь.





Теперь они закреплены в новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле", который вступит в силу с 9 июля 2021 года. Новация в законодательстве предусматривает отмену ряда существующих ограничений и обременений при проведении валютных операций юридическими и физическими лицами.





В Беларуси в августе 2018 года была фактически отменена обязательная продажа иностранной валюты. Поэтому из законодательства исключаются нормы, регламентирующие порядок использования указанного инструмента валютного регулирования.





Также отменятся право Нацбанка единолично устанавливать дополнительные требования к порядку осуществления резидентами текущих валютных операций, а также исключаются нормы, регламентирующие процедуры принятия решений в сфере валютного регулирования.





Когда ограничивать

Как ранее утверждали в Нацбанке, несмотря на закрепленное право вводить ограничения, новая редакция Закона "О валютном регулировании и валютном контроле", которая начнет действовать с 9 июля 2021 года, в целом будет направлена на либерализацию валютных отношений.





В новой редакции важен следующий момент: там четко прописано, что валютные ограничения (их перечень определен в статье 7) можно будет вводить на срок не более одного года. И только в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации, которая создает угрозу экономической безопасности и стабильности финансовой системы страны.





В статье 7 Закона закреплены случаи таких угроз, определенные Договором о Евразийском экономическом союзе:





возникновение обстоятельств, при которых меры либерализации могут повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации в государстве – члене ЕАЭС;





негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого могут стать снижение ЗВР ниже допустимого уровня;





возникновение обстоятельств, при которых меры либерализации могут нанести ущерб интересам безопасности государства – члена ЕАЭС;





резкие колебания курса национальной валюты государства – члена ЕАЭС.





Что поменялось

Более важным позитивным моментом закона, по мнению Нацбанка, стало создание условий для поэтапной либерализации валютных отношений, в частности, отмена ряда ограничений. К примеру, в период с 2017 по 2019 год были приняты меры по либерализации валютного регулирования.





Так, банки перестали требовать паспортные данные при продаже иностранной валюты физлицам. Для юрлиц увеличили сроки завершения внешнеторговых операций с 90 до 180 дней по экспорту и с 60 до 90 дней по импорту, а также сняли ограничения на цели использования купленной валюты и отменили обязательную продажу валютной выручки для юридических лиц-резидентов.





Помимо этого, граждане получили возможность свободно открывать счета за границей, а компании-резиденты могут проводить отдельные валютные операции, связанные с движением капитала, без специального разрешения Нацбанка.





Для физических лиц

В соответствии с новой редакцией Закона, которая начнет действовать с 9 июля 2021 года, самым важным для граждан станет отмена разрешительного порядка проведения валютных операций, связанных с движением капитала.





То есть, чтобы разместить депозит в иностранном банке, приобрести ценные бумаги, выпущенные предприятием-нерезидентом, купить недвижимость за границей, не нужно разрешение Нацбанка.





Однако валютный договор (когда сумма достигает определенного порогового значения) нужно будет самостоятельно зарегистрировать на веб-портале Национального банка. На мелкие сделки такое требование распространяться не будет.





Помимо этого, правила проведения валютных операций между близкими родственниками также определены исходя из более либеральных подходов.





Для юридических лиц

Для юрлиц-резидентов также отменяется разрешительный порядок открытия счетов за пределами страны. Валютные договоры, предусматривающие движение капитала, теперь будет необходимо зарегистрировать на сайте Нацбанка. Здесь, как и в случае с физлицами, будут действовать определенные пороговые значения, выше которых регистрация необходима.





Принципиально меняются и подходы к регулированию сроков завершения внешнеторговых контрактов и репатриации валютной выручки (поступления ее на счета в белорусские банки): вместо жесткого нормативного установления сроков зачисления валютной выручки на счета компаниям будет предоставлено право самим определять эти сроки и прописывать их в договорах.