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Доллар резко подорожал на открытии торгов 21 апреля

Утром в среду белорусский рубль существенно подорожал к российскому, отбросив его на минимум за 5(!) месяцев, но серьезно уступил доллару.

По данным https://banki24.by по состоянию на 10:06:

Курс доллара вырос сразу на 0,0134 BYN до 2,5998 BYN/USD и оставил минимум за два месяца. Но через час снизился до 2,5978. Похоже, вмешался Нацбанк.

Напомним, что за предыдущие шесть торгов доллар потерял 0,0567 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0053 BYN до 3,1239 BYN/EUR, но через час упал до 3,1214

Курс российского рубля обвалился на 0,0142 BYN до 3,3885 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 148 дней. До минимального значения за пять месяцев не хватило всего 3 дня. К 11 часам за российскую сотню давали еще меньше - 3,3830.
Источник: select.by
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