Санкционный харассмент

Чем грозят американские санкции, как чувствует себя белорусский бизнес, в чем причина роста белорусского ВВП, и чем это может обернуться, рассказал директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.





Тонкая настройка. Кувалдой

Говоря о том, как чувствовала себя экономика в конце 2020-го — начале 2021 годов, директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик отметил, что сейчас ожидания как никогда сильно влияют на экономику и ставят ограничения на экономическую политику.





— Наблюдается скорее стагнация — уже не рецессия, но еще не рост. И вопрос в том, будет ли этот рост сильно открыт: основная проблема в том, что экономика зависит от ожиданий. А ожидания — довольно сложная штука, она требует довольно тонких действий. И когда одна рука пытается заниматься довольно тонкими настройками, а другая постоянно добавляет новых вводных, работать с ожиданиями довольно сложно.





Получается, что тот фактор, который надо устранять, постоянно присутствует. Беларусь очень сильно рискует, если не займется негативными ожиданиями...

Очень рискует потерять те возможности, которые сейчас есть в связи с восстановлением мировой экономики и переформатированием ее вследствие пандемии коронавируса.





Есть возможности, которыми можно было бы воспользоваться, и вопрос в том, что если мы этого не сделаем, тогда вскочить в уходящий поезд будет крайне сложно.





Эксперт отметил, для того, чтобы работать с ожиданиями, «абсолютно недостаточно того, что какие-то позитивные эксперты из позитивных организаций будут писать позитивные новости и таким образом успокаивать народ, как об этом недавно было заявлено сотрудницей БИСИ. Потому что это упрощенный взгляд на ситуацию».





По его мнению, одних слов мало, нужны действия, но даже при хороших действиях плохие слова могут все сломать и испортить.





Рецепт роста: калий, нефть и немного ПВТ в холодную зиму

Александр Чубрик рассказал, что всегда фиксируемые в мониторингах ожидания были гораздо лучше, чем итоговое реальное положение дел. А основа роста белорусского ВВП в конце прошлого года и начале этого — производство калия и нефтепродуктов.





— В первом квартале промышленность внесла существенный вклад в ВВП, в ней — обрабатываемая промышленность, а уже в ней — производство калийных удобрений и нефтепродуктов. Из-за ямы прошлого года эффект низкой базы хорошо сработал. Но не только — самый быстрый рост — это горячая вода, отопление и тому подобные вещи — аномально холодная зима внесла свой положительный вклад в прирост ВВП.





Строительство и транспорт дали «минус», а промышленность и связь — положительный вклад.





Хотя отрасль «информация и связь» дала заметно меньше, чем в предыдущие годы — рост всего 3,5% по итогам квартала. И это на фоне всеобщей цифровизации всей страны.





Физический рост экспорта в 2021 году +22%, просто взрывной рост, это опять же — эффект низкой базы. В этом случае важно отметить, что внутренний спрос падает, внешний — растет, — отметил Чубрик.





Объем превыше цены — куда это заведет?

Говоря о показателях 2020 года, он подчеркнул, что импорт калия и нефтепродуктов обеспечили 3,9% роста ВВП в 4 квартале.





— Если бы не эти факторы, ВВП упал бы не на 0,2% а на 4,1%. Калий и нефть играли в 2020-м и играют в 2021-м по итогам первого квартала определяющую роль в росте ВВП. Отмечу — исторически вклад этих двух секторов — около нуля.





Потому что калий мы производим на пределе мощностей, а нефть — 18 млн тонн — это потолок переработки. И после завершения периода низкой базы минувшего года эффект от этих двух составляющих в росте ВВП себя исчерпает. Но даже не это самое главное в росте нашего ВВП. Главное — что мы увлеклись физобъемами. Я уже начинаю подозревать худшее.





Если посмотреть на данные МВФ или Всемирного банка, то видно, что цены на сырьевые товары с января 2020 года выросли к марту 2021 года очень значительно. На удобрения — на 60%. А что происходит с ценами на белорусский калий? Они ниже доковидного уровня, что навевает мрачные мысли.





И растет не только калий — все цены на сырье, на фоне вливания триллионов долларов в мировую экономику во время пандемии, растут сумасшедшими темпами. На фоне этого средние цены белорусского экспорта только в феврале оттолкнулись от нуля. И это с учетом того, что в нем немало сырья.





Что важно — цены импорта выросли гораздо сильнее — есть такой показатель, как условия торговли. Это индекс цен экспорта, деленный на цены импорта. И с мая прошлого года он отрицательный. Это значит, что предприятия распродают дешево то, что произвели сейчас, но на следующем производственном цикле закупаются по возросшим ценам. Вопрос, что будет с их финансовым положением, остается довольно острым.





Санкции санкциям рознь

Отвечая на вопрос о возможной реакции экономики на санкции США, Александр Чубрик отметил, что сравнивать их с предыдущими нельзя.





— Мы переживаем далеко не первые санкции, но раньше ничего подобного не было, потому что за это время очень сильно изменился мир: сейчас за то, что ты не так посмотришь на свою коллегу или своего коллегу, тебя могут лишить всего.





На этом фоне каждый задумается, а надо ли иметь дело со страной, компании которой потенциально могут оказаться в санкционных списках? А может быть эта страна не такая крупная, и не стоит заморачиваться тем, чтобы вести с ней бизнес? Вот это главная проблема нынешних санкций.





Даже уже существующие пакеты создают крайне негативный образ страны, который раньше мало влиял а сейчас влияет гораздо больше. А когда российские компании начнут видеть риски ведения бизнеса с белорусскими, —это будет край…





Ситуация в любом случае плохая, потому что в нынешнем виде сейчас фактически заблокированы инвестиции. Сегодня инвестиции могут прийти в очень узкий кружок бизнесменов либо в очень малый круг мест в Беларуси. Только в ПВТ, потому что он пока успешно отбился, и правовая среда позволяет иметь некий статус «государства в государстве». И, наверное, еще спорные инвестиции могут проходить.





А средняя компания, которая могла бы рассматривать ведение бизнеса здесь, с учетом того, что Беларусь — член ЕАЭС, есть доступ к рынкам, хорошая рабочая сила, работающие законы — сейчас это не вариант, — влияние санкций уже довольно существенно. Это опять же возвращает нас к тезису о работе с ожиданиями, — вынес приговор Александр Чубрик.