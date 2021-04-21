А в этом году он возьмет новый кредит на очередной модернизационный проект, пишет region.ej.by





Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат недавно опубликовал отчетность о своем финансовом состоянии. Оказалось, что в 2020 году завод перестал приносить прибыль. Убыток составил примерно 71,9 млн рублей (а годом ранее была прибыль в 28 млн).





И это на фоне заявлений о старте выпуска новой востребованной рынком продукции после масштабной модернизации.





Оказалось, что выручка предприятия действительно выросла в половину. Но свести финансы тем не менее не получилось. За прошлый год пришлось выплатить 98,5 млн рублей по кредитам. Плюс подвели выросшие курсовые разницы. Предприятие было вынуждено даже закладывать часть имущества, в том числе товары в обороте, чтобы разобраться с кредитами. Были выпущены дополнительные акции в счет получения господдержки. А уже в 2021 году государству пришлось продлевать для СЦКК сроки возврата бюджетных займов.





Как свидетельствует финансовый отчет, над предприятием висит 1,9 млрд рублей долгосрочных обязательств по кредитам, которые выросли за год на 30%.

Нет у модернизации конца

Долги, под которыми загибается Светлогорский ЦКК, были набраны на прошлые программы модернизации. Традиционно, без скандалов они не обошлись: тянувшиеся почти 10 лет, обрывавшиеся и вновь возобновляемые, инвестпроекты на СЦКК съели под миллиард долларов и вызвали раздражение у местных жителей из-за экологических проблем. Но это не заставило предприятие отказаться от новых модернизационных планов.





Как свидетельствует Госпрограмма «Белорусский лес» на 2021–2025 годы, в ближайшее время Светлогорский ЦКК собирается взять в кредит около 130 млн долларов. На эти деньги он построит новую бумагоделательную машину, чтобы выпускать на ней мешочную бумагу.





Кроме того, вложится в Солигорский комбинат и частная компания – литовская VMG Industry group, давний игрок на рынке белорусской деревообработки. VMG собирается установить на площадях СЦКК новые бумагоделательные и картоноделательные машины, а также модернизировать старые. Здесь будет производиться гофрированный картон, необходимый для упаковки продукции VMG. Также инвестор планирует модернизировать старое целлюлозное производство для получения полуцеллюлозы. В Госпрограмме проект оценивается в 460 млн долларов.

Обойдемся без импорта

Чтобы расчистить рынок Светлогорскому комбинату, а также еще нескольким белорусским производителям, правительство в феврале нынешнего года ввело запрет на импорт картонной и бумажной упаковки. "Беллесбумпром" заявлял, что производственные мощности предприятий концерна в состоянии полностью обеспечить внутренний рынок упаковочными материалами. Но эти мощности вынуждены простаивать недозагруженными, в то время как потребители покупают зарубежную продукцию.





Подобные меры по ограничению импорта вводились после модернизации деревообрабатывающих предприятий и налаживания производства отечественного ДСП. В 2015 году в отношении импортного ДСП правительство установило минимальные цены. Как сегодня показывают итоги деятельности деревообработки, борьба с импортом не помогла предприятиям финансово «выздороветь». Посмотрим, поможет ли эта мера Светлогорскому ЦКК.



