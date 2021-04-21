Беларусь - главный импортер российских автомобилей в мире

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), за 2020 год Россия поставила за рубеж более 80 тысяч машин, в том числе 34,6 тысячи — в Беларусь и почти 23,5 тысячи — в Казахстан. Замыкает первую тройку рейтинга Узбекистан, в который ввезли 5078 автомобилей, пишет thinktanks.by





Четвертое место в рейтинг занимает Азербайджан, а пятое — Армения. Вторую пятерку открывает Украина (шестое место), а следом идет Вьетнам с результатом 1135 экспортированных автомобилей. На восьмом месте Германия (955 автомобилей), а замыкают список Туркменистан и Кыргызстан.





По состоянию на 2020 год, российские автомобили экспортировали в 93 страны. Наименьший спрос зафиксирован в Кувейте, Эфиопии, Норвегии и Черногории — каждый из автопарков этих стран в прошлом году пополнился всего одним российским автомобилем.





Отметим, что по статистике Белорусской автомобильной ассоциации, в 2020 году было продано официальными дилерами 10342 автомобиля «Лада». То есть еще более 24 тысяч авто приходится на другие российские марки, импортируемые в Беларусь. А это значит, что белорусским автопроизводителям стоит серьезно задематься.





Кстати, на минувшей неделе Thinktanks.by сообщал о составленной карте автомобильных продаж в Европе. Судя по ней, единственная европейская страна, где наибольшим спросом пользуются российские легковушки - Беларусь.



