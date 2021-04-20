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Романчук о закрытии "Имагуру": Все уйдет в нелегальное пространство

Экономист — о том, как свободомыслие уходит в «подполье».


— Буквально в воскресенье был в Imaguru — делали стрим. А в понедельник узнал... Обставлено так, как будто разрыв договора аренды. Но это только формально, конечно. Основатель и CEO Imaguru Татьяна Маринич проявила гражданскую позицию — и за это поплатилась. В том, что это политический заказ, нет никаких сомнений, — прокомментировал «Салідарнасці» закрытие бизнес-клуба Imaguru Ярослав Романчук.

Собеседник считает, что причиной стала совокупность факторов:

— Это был глоток свежего воздуха для профессионалов в данной сфере, диалоговая площадка, более творческая и открытая, чем подобные, например, при Союзах предпринимателей. Это был центр независимой мысли, место самых разнообразных встреч,  площадка, которая позволяла раскрепостить IT-потенциал страны.    

Там были айтишники, а руководитель проекта является членом Координационного совета — по совокупности этих факторов произошедшее было предсказуемым, — говорит Романчук.

Однако он считает, что пока рано говорить о непосредственной ликвидации самого клуба:

— Насколько я понимаю, пока вопрос только в прекращении аренды. А сама площадка может появиться в другом месте, возможно, в другом формате.

— Думаете, такое возможно при «совокупности тех факторов», на которые вы указали?

— Ну, они же не политическая партия, за власть не борются. Понятное дело, есть приказ «выдавить» из любой легальной сферы Татьяну. Но, возможно, если перейти в другой режим, если проектом займутся другие люди, то дело можно попробовать оставить.

У нас ведь многие организации работают незарегистрированными даже в течение 20 лет. Очень важно, чтобы такой проект остался.

Спрос на профессиональные обсуждения и свободные дискуссии, связанные с развитием IT, был и есть. Почему бы Imaguru не появиться в другом месте в каком-то переформатированном варианте. Сегодня столько площадей пустует.

Не все айтишники переехали из Беларуси. А раз люди есть, им нужно встречаться не только в zoom, но и в офлайне, генерировать какой-то контент, обсуждать продукты. И Imaguru именно такое место.

Собеседник «Салідарнасці» полагает, что подобные площадки могут уйти в «подполье» и стать нелегальными:

— Ведь существует понимание необходимости и важности не только для гражданского, но и для профессионального развития, поэтому и площадки, на которых можно это осуществлять, будут востребованы. Imaguru был не только исключительно IT- профессиональным, это был такой флер свободолюбия.

Я вспоминаю подобное движение свободолюбия в конце 80-х в Советском Союзе. Люди собирались в каких-то общежитиях, на квартирниках, в кулуарах и обсуждали вопросы, связанные с развитием, искусством, свободой.

И сейчас, не исключено, что все уйдет в нелегальное пространство, потому что потребность у людей осталась, — уверен руководитель аналитического центра «Стратегия».
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