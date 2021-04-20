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Маск потерял около $6 млрд на фоне новостей о ДТП с участием Tesla

Илон Маск потерял примерно $5,6 млрд, когда акции Tesla упали в цене на 3,8%.

Падение произошло на фоне новостей о ДТП с участием электромобиля, произведенного его компанией, уверяет Forbes.

По данным Forbes Real-Time, сейчас бизнесмен на третьем месте в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние немного прибавило в цене — до $174,6 млрд, в итоге потери последних дней сократились до примерно $5 млрд.

На днях новостные сводки облетело сообщение, что двое пассажиров погибли после того, как их Tesla Model S 2019 года врезалась в дерево недалеко от Хьюстона. Местные власти заявили, что автомобиль ехал без участия водителя, причем один из погибших находился на сиденье переднего пассажира, а другой — на заднем сиденье. По данным полиции, автомобиль двигался на высокой скорости и не вписался в поворот.

Маск опровергает эти сообщения и утверждает, что разбившаяся Tesla не была в режиме автопилота. По его словам, это подтверждают и полученные данные. Кроме того, в этом электрокаре не было более продвинутой функции полного самоуправления.

Вероятность аварии Tesla с включенным автопилотом в 10 раз ниже, чем у обычного автомобиля», — добавил Маск в Twitter.
Источник: officelife
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