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SOCAR: Азербайджан с начала года поставил в Беларусь 4 танкера с нефтью

Азербайджан в I-ом квартале 2021 года поставил в Беларусь 360,1 тыс. тонн нефти

Об этом заявил агентству "Интерфакс" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов.

"В I-ом квартале этого года в Беларусь отправили 4 танкера с азербайджанской нефтью общим объемом 360,1 тыс. тонн. Два танкера были отправлены из турецкого порта Джейхан, еще два - из грузинского порта Супса", - сказал Ахмедов.

Он также сообщил, что в апреле поставок со стороны SOCAR в Беларусь не было "и на ближайшее время запросов не поступало".

Как сообщалось, SOCAR Trading (дочерняя структура ГНКАР) с белорусской стороной заключила контракт на поставку в 2021 году примерно на 1 млн тонн нефти. SOCAR Trading в марте 2020 года начала поставки нефти белорусскому концерну "Белнефтехим".

В целом за 2020 год SOCAR поставила Белнефтехиму около 1 млн тонн нефти, в том числе около 720 тыс. тонн азербайджанской, а остальное - неазербайджанской нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале 2020 года из-за разногласий в цене. 

В связи с этим Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.
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