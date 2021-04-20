Количество переводов из Беларуси выросло. Из-за границы тоже









Всего из Беларуси через международные системы денежных переводов в I квартале было переведено 49,6 миллионов долларов в эквиваленте. Год назад эта сумма составила 37,6 миллиона долларов.





Из-за границы в нашу страну перевели 85,7 миллиона долларов. Это на 26,4% больше, чем год назад — 67,8 миллиона долларов.





В среднем один перевод в Беларусь составлял 298,86 доллара (в I квартале 2020 года — 243,76 доллара), а из Беларуси — 348,71 доллара (год назад — 327,54 доллара).



